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台南市引進微軟等 啟動AI戰略新佈局

2019-12-04 11:06經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

台南市長黃偉哲攜手微軟大中華區董事長Alain Crozier、台灣微軟總經理孫基康（Ken Sun）及Linker Networks創辦人及首席執行官謝源寶（Paul Shieh），昨（3）日正式啟動「台南市政府AI發展計畫」，三方將以「成立AI發展平臺，創造就業機會」與「培育AI人才，提升數位競爭力」兩大發展主軸，打造台南成為人才培育、技術研發、場域實證、產業鏈結及國際接軌的AI發展基地。

該計畫為微軟首次攜手全球戰略合作夥伴 – Linker Networks與地方政府合作，引進AI自動標註（auto-labeling）技術，同時Linker Networks創辦人謝源寶也在會場中宣布將進駐台南招募及培育在地AI人才，讓其可直接參與跨國企業或政府單位合作計畫，強化台南AI人才與技術、產業的連結。

台灣微軟總經理孫基康表示，微軟致力打造生態圈，將微軟核心技術與產官學研各界分享，合作發展、推廣及落實AI應用及服務。更希望能透過合作，讓微軟引進全球資源、成功經驗與技術平台落地臺南，同時推動各級學校的AI人才培育，期望加速發展AI解決方案、帶動新創投入實現更多創意，從台南出發，打造台灣成為發展AI的重要基地。

謝源寶創辦人談到，其2018年開始投入AI標註技術產業，即是看準數據標註市場的痛楚及AI發展中對影像辨識的需求。過去圖像識別標註是相當耗費人力及時間的工作，也因人工作業進而影響資料品質及處理效能，更拖垮AI應用的發展速度。

Linker Networks創建最先進的AI自動標註平台，縮短影像標註所需的時間，讓AI人才專注於提升AI模型的精準度及可靠性，首要著重於交通、醫療、公共衛生及公共安全領域之應用，更與財團法人資訊工業策進會合作開創資安AI化，作為落地台南的第一個合作計畫。

此次合作計畫中，由資策會負責資安人才培育，蕭博仁副執行長表示，這次的合作可以將人工智能資安產業的相關技術落地，透過培育在地AI人才，提升數位競爭力，也將帶動南部資安產業的發展，促進產業升級。

工業局與各縣市合作，推動「普及智慧城鄉生活應用計 畫」，在不同垂直應用領域進行 AI 技術實證。近期台南市再次提出希望透過AI ，輔助防疫人員判斷，預先做好防疫工作，協助市府進行登革熱防治，也歡迎臺南在地企業能共襄盛舉，將這項應用接地氣實現。

市長黃偉哲表示，台南市政府持續引進科技元素，建構完整的智慧城市生態系，更期望透過三方合作，未來藉由AI自動標註技術，可率先加速在醫療、交通、公共衛生的應用發展，落實以AI實現智慧城市生活的城市發展願景。

台南市長黃偉哲攜手微軟大中華區董事長Alain Crozier（左4）、台灣微軟...
台南市長黃偉哲攜手微軟大中華區董事長Alain Crozier（左4）、台灣微軟總經理孫基康(Ken Sun)（左3）及Linker Networks創辦人及首席執行官謝源寶（Paul Shieh）（左2），正式啟動「台南市政府AI發展計畫」，三方將以「成立AI發展平臺、創造就業機會」發展主軸，打造台南成為與國際接軌的AI發展基地。 圖／台南市研考會提供
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