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LINE BRAIN計畫明年來台試行 向企業招手

2019-12-04 11:04中央社 台北4日電

通訊軟體LINE今天舉辦第4屆台灣開發者大會，超過千人到場參與，是歷年規模2倍，並預告整合人工智慧技術的LINE BRAIN計畫預計2020年下半年在台灣優先開放企業合作試行。

LINE TAIWAN TECHPULSE 2019台灣開發者大會共有11個議程、28位講者，與15個交流互動區。今年活動聚焦人工智慧（AI），並關注資訊安全、測試自動化、敏捷開發、新創團隊等領域，邀請總部技術專家與LINE內部團隊分享。

LINE台灣董事總經理陳立人在開場致詞表示，希望透過今天的分享，讓與會者感受到LINE平台上的新技術與新趨勢。LINE期待成為亞洲人工智慧的領先者，今年LINE啟動LINE BRAIN計畫，整合LINE旗下發展的人工智慧技術，在日本已打造出宛如真人對話的餐廳訂位應答服務。

陳立人說，接下來在台灣也會跟隨總部腳步，積極推動LINE BRAIN計畫落地，預計2020年把LINE BRAIN應用在LINE業務上，提升用戶體驗，並將於明年下半年開始邀請更多夥伴參與試用，包括開發者、人工智慧應用工程師、自然語言專家等，希望往後把LINE BRAIN平台上的各種技術與能力真正開放到台灣的商用環境中，讓台灣消費者與中小企業、各大品牌的距離拉得更近。

LINE台灣資深技術總監陳鴻嘉在主題演講中表示，2015年LINE在台灣成立開發工程團隊，當時是以開發應用為主，過去4年LINE工程團隊人數已成長10倍。隨著許多服務陸續在台推出，資料持續累積，今年LINE在台灣正式成立資料工程團隊，團隊成員主要包括資料工程師、資料科學家、資料分析師、自然語言處理工程師。

陳鴻嘉舉例，在LINE AI架構中，自然語言理解技術已經應用在LINE TODAY的內容推薦、LINE客服小幫手中的聊天機器人對話，與LINE購物相關搜尋等服務中；資料工程平台應用在LINE SPOT、LINE旅遊、LINEMUSIC、廣告精準投放等服務中；光學字元辨識（OCR）則應用在建議貼圖等功能，以及LINE中新增的掃碼捷徑。

他也透露，尚未中文化的語音辨識、語音合成與今年在東京LINE Developer Day開發者大會首次應用的臉部辨識技術，未來也將有尋覓企業合作夥伴的計畫。LINE預計明年將相關技術引進台灣，打造能用中文語音對話的客服小幫手。

陳鴻嘉說，台灣資料工程團隊將與總部LINE BRIAN計畫合作，透過LINE BRAIN中的技術改善LINE的服務，同時針對資料訓練的中文加以優化，並開始在台灣尋覓合適的企業夥伴。

陳鴻嘉進一步指出，LINE今年也在內部舉辦了人工智慧黑客松，由員工組隊參加，最終奪得冠軍的是「自動報帳系統」，只需要拍照透過LINE的OCR文字辦識，從紙本單據中讀取出文字，再利用機器學習，讓系統自動找出報帳所需的關鍵資料，然後自行帶入表單，能讓原本30分鐘的工作縮短到1至2分鐘。

LINE人工智慧開發者大會

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