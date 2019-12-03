緯創醫學跨入體外診斷等四大領域 翻轉集團獲利

2019-12-03 21:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



緯創集團積極投入醫療事業，旗下緯創生技控股公司，已投資逾 10 家生技醫療公司，並瞄準四大醫療領域商機，包含體外診斷、醫學影像、外骨骼機器人、醫療資訊系統等，緯創技術長暨緯創醫學總經理黃俊東今（3）日表示，將積極擴大醫療事業版圖，醫療對集團營收貢獻度不大，但可以提升整體獲利水準。

緯創集團近年來積極轉型，2016年成立100%持有的緯創生技控股公司，負責投資生醫技術整合，進行生技相關創投育成。目前，緯創已投資海內外10多家醫療新創公司，希望結合緯創自身在軟體及硬體製造的優勢，擴大醫療事業版圖。

黃俊東今天表示，緯創生技控股資本額20億元，近年在大舉投資下，目前額度已用的差不多。因此，緯創集團2020年規劃將對緯創生技控股增資，以利未來繼續投資生醫事業。

緯創集團目前擁有有兩座GMP廠，座落台灣新竹及中國大陸重慶，目前通過GMP認證的有10個醫療儀器及設備，隨時可以生產高品質醫療產品，黃俊東說，目前這些醫療儀器與設備，除了在台灣市場使用外，也將跨入香港、新加坡與大陸等華人市場，持續擴張版圖。

黃俊東指出，醫療事業對集團整體營收貢獻小，內部雖然有設定具體目標，但不便透露。他看好緯創在生醫事業發展，未來旗下子公司像緯創醫學，或轉投資的馬雅資訊都不排除掛牌上市(IPO)。但這屬於長期規劃，目前還沒有具體時程。

在四大醫療領域方面，像外骨骼機器人（智慧輔具），緯創已投資福寶科技、B-Temia、Suitx 三家公司，並參與設計製造，成功開發全世界最輕量行動機器人輔具，提供年長者、傷病患者復健，或針對運動傷害復原，也在台灣完成驗證，力拚成為全球外骨骼機器人的領導廠商。