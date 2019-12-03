精誠攜手nCipher 進軍5G資安市場

2019-12-03 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



精誠（6214）今（3）日宣布與nCipher結盟，引進nCipher的加密解決方案，進軍5G資安市場。未來精誠與nCipher將攜手協助客戶建置健全的安全防護，保護企業資料、網路通訊和基礎設施免於威脅。

精誠表示，nCipherSecurity是通用型硬體安全模組（HSM）的領導品牌，精誠成為nCipher在台獨家代理商，將引進整合公開金鑰基礎建設（PKI）、SSL／TLS加密金鑰保護、資料庫安全、程式碼簽章、數位簽章、特權帳戶管理、雲端與大數據應用等解決方案。

精誠副總經理詹伊正表示，明年5G即將正式商轉，IoT時代特有的萬物聯網情況近在咫尺，屆時聯網物件數量將呈現爆發增長，對企業來說資安隱憂與解決技術落差是刻不容緩的挑戰。為協助企業邁向5G時代，精誠引進nCipher加密解決方案，將協助企業保護雲端應用、IoT物聯網、區塊鏈、電子支付等新興技術，並滿足各種合規要求。目前nCipher加密解決方案在台已有不錯的成效，包括政府單位、高科技製造業、醫療產業等都有應用成功案例。

nCipher台灣區銷售總監涂敬智指出，nCipher過去在台灣市場已經營一段時間，這次由精誠擔任台灣獨家代理商，希望透過精誠的專業團隊與通路，提供適合不同產業的解決方案，藉由精誠的產業服務經驗，能在政府、製造、金融等市場領域有倍數的業績成長。未來nCipher與精誠也將提供企業客戶線上測試平台，加速HSM介接解決方案與應用的推廣。