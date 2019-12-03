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「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

郭台銘：威州投資不是去做製造業 是做工業互聯網

2019-12-03 18:41經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

鴻海(2317)創辦人郭台銘今(3)日舉辦訪美行前記者會，說明這一次約10天的行程，他坦言，斯康辛州的問題在氣候跟人才，例如原本預計要找15個生技人才，結果只找到5個，非常的難找人才，今年威州目標是500人，也是非常辛苦的找人，「但是我們不是去做製造業，是做工業互聯網、AI、5G、高速運算中心等」，這一次到威州，包括當初所約定的要雇用多少人?希望建設的方向都會做進一步的更新。

郭台銘表示，每周都有接到關威州的報告，現在最大的問題就是在找人，現在美國的問題，在中西部尤其在芝加哥附近，他們的年輕人畢業後就往東部跟西部去走，到西部舊金山甚至到西雅圖，在台灣叫北飄，在那邊叫東飄或西飄，在本地幾個搖擺州，人才很難找。

他說，李傑花很多力量，用一個半月的時間到很多學校去演講，去找年輕人，威州有很好的學校，也有很大的公司，在芝加哥有很好的精密機械製造跟人才，怎樣把人留住很重要。

郭台銘指出，我們在那邊找生技人才，目標是15個，到現在只找到5個，非常的難找人才，他說，威州失業率在2.7%以下，在美國失業率在3%以下都等於是沒有失業率，所以在威州今年的目標是500人，非常辛苦，「但是我們不是去做製造業，是做工業互聯網有關的、AI有關的、5G有關的、還有高速運算中心這些都會」。

郭台銘指出，威州現在最大問題是天氣，都是在零下10~20度，一年只有6、7個月的時間可以使用，所以從聖誕節停工後，要到明年3、4月才復工，這是當初沒有想到的，不過，他也透露，會利用威州的天氣，把在德州奧斯丁的數據中心轉移過去，提供高速運算中心，讓中西部的公司使用。

郭台銘這次的訪美行程，包括與川普見面及威州的投資進度等，都是外界關心的焦點，郭台銘表示，一定會見到川普，「至於有沒有時間講話?或講什麼我現在不知道」，但川普應該也是關心投資案的進展。

郭台銘指出，相關的人員每個月都會跟威州及白宮開會溝通，這一次到威州將會進一步看看，包括當初所約定的雇用多少人，希望建設的方向，將會有一個更新。

威州失業率川普

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