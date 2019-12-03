IBM攜策略夥伴 推動MIT升級智慧製造加速落地

2019-12-03 16:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



從全球製造業轉型升級工業4.0到貿易戰引動供應鏈大洗牌，面對前所未有的機會與挑戰，台灣IBM攜手產業夥伴凌華科技、大聯大控股旗下世平集團、台達電子與緯謙科技打造智慧製造生態圈，整合營運技術（OT）、資訊技術（IT）與人工智慧（AI），協助台灣製造業加快數位轉型腳步，讓智慧製造加速落地並規模化應用，讓台灣製造在世界舞台發光發熱。

台灣IBM全球企業諮詢服務事業群合夥人李立仁表示，精度、良率、稼動率是製造業競爭力之所在，涵蓋人員、機器、物料與流程等生產線四大要素，串連OT與IT將是不可或缺的關鍵，也是將AI落實於製造的前提。IBM攜手各具技術優勢及產業經驗的夥伴，打造完整生態圈，合力提供從OT、IT與AI到企業應用系統與混合雲的完整解決方案與專業服務，讓智慧製造真正落地為應用場景，創造可實現的投資效益與可規模化的營運架構。

凌華科技董事長劉鈞指出，我們認為智慧製造邊緣解決方案最重要的是資料導向為中心的思維，面對多樣化人事物的應用場景，確保OT與IT端安全、穩定、易整合的連接，高效獲取資料資訊；結合IBM豐富的系統整合經驗，協助雙方客戶精準擷取生產線現場稍縱即逝的資料，轉化為邊緣運算的智慧動能。

台達電子執行長鄭平表示，在智慧製造的趨勢下，傳統製造業面臨高度競爭、需求多變且複雜的挑戰，台達藉由自身在生產製造的優勢，積極地運用軟硬體整合、人工智慧、雲端運算、邊緣運算等技術，與合作夥伴攜手轉型，同時推動培訓工具及解決方案，加速人員在知識以及技能的提升。IBM的服務可提供製造業在完整的架構中審視策略規劃及投資效益，透過台達的創新技術，可望創造智慧製造轉型，並有效實現規模化及商業價值的綜效。

緯創集團子公司緯謙科技總經理夏志豪指出，母集團本身在智慧製造的實務經驗是我們的獨特優勢，我們利用數據與數位工具、涵蓋產線、員工及管理階層，協助不同規模的製造業實踐智慧製造。透過與IBM的合作，以及雙方在產品方案和產業應用的互補性，將我們的集團經驗擴大並拓展至新市場。