今年全球智慧手機攝像頭感測器銷額116億美元 年增41％

2019-12-03 15:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



根據群智諮詢（Sigmaintell）資料顯示，今年全球智慧手機攝像頭感測器銷售額將達116億美元，年增41%；群智預測，在5G推動下，各終端品牌將繼續發展多攝多種應用，推動攝像頭感測器技術不斷升級，將帶動整個攝像頭市場在未來2年內維持蓬勃發展。

根據群智諮詢資料顯示，受制於整體經濟大環境增速放緩的影響，產業鏈的供應商創新升級提速，終端客戶陸續推出搭載多攝像頭、3D攝像頭等多種功能的新機型，刺激消費者的換機動力；今年第3季全球智慧手機出貨年減3%，但在手機後置多攝趨勢帶動下，第3季手機攝像頭感測器出貨量約為13億顆，年增14%。

隨著市場競爭加劇，行業整體承壓，產業鏈集中度不斷提升，模組廠舜宇、歐菲光、丘鈦占據30%的市場份額。

群智資料顯示，第3季多攝出貨量急速上升；其中，雙攝占比30%，三攝占比26%，四攝占比22%；今年多攝主流搭配廣角+超廣角+長焦三攝設計和廣角+超廣角+微距+景深四攝設計，實現遠景+近景+微距+人像+逆光+夜景的多種應用效果。

隨著技術的不斷創新升級及5G網路的推動下，2020年多攝將會增加視頻拍攝的功能。

預計明年下半年開始，多攝+ToF測距技術會慢慢起步，增強背景虛化的效果；另外後攝ToF結合AI演算法，有機會提升室內導航的準確性，這也是技術發展一個關鍵熱點。群智諮詢認為，未來的主流後置攝像頭會向主攝大廣角+視頻拍攝+大長焦+ToF方向發展。

儘管智慧手機攝像頭市場繽紛多彩，出貨穩步遞增。但是在激烈的競爭下，仍是需要開拓創新，才能保住高利潤的回報。潛望攝像頭和屏下攝像頭有機會突破重圍，成為下一個技術賣點。

群智諮詢認為，2020年高倍率的潛望攝像頭有望下探到人民幣2,500元左右的機型，預計明年將會達到100百萬顆以上的出貨量，帶動攝像頭模組銷售額的大幅提升。

目前屏下攝像頭技術（UDC）仍然處於創新者不斷嘗試的階段。隨著新技術的不斷嘗試及升級，預計明年下半年左右會有部分廠商發佈屏下攝像頭的小批產品，早期採用者希望可以引領市場。預計在2021年左右會有更多的廠商採用屏下攝像頭技術，但是市場仍然處於早期階段。

終端市場是否接受該技術所帶來的變化，仍然需要在2021年觀察，如果可以成功的跨越市場鴻溝，那麼預計2022年將引來屏下攝像頭的快速成長，屏下攝像頭也將成功的進入主流市場。