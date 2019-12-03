IBM策略生態圈 凌華、世平集團、台達電、緯謙率先入列

2019-12-03 13:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／即時報導



從全球製造業轉型升級工業4.0到貿易戰引動供應鏈大洗牌，面對前所未有的機會與挑戰，台灣IBM攜手產業夥伴工業電腦廠凌華科技、大聯大控股旗下世平集團（以下簡稱大聯大世平集團）、台達電子與緯謙科技打造智慧製造生態圈，整合營運技術（OT）、資訊技術（IT）與人工智慧（AI），協助台灣製造業加快數位轉型腳步，讓智慧製造加速落地並規模化應用，讓台灣製造（MIT）在世界舞台發光發熱。

台灣IBM全球企業諮詢服務事業群合夥人李立仁表示，精度、良率、稼動率是製造業競爭力之所在，涵蓋人員、機器、物料與流程等生產線四大要素，串連OT與IT將是不可或缺的關鍵，也是將AI落實於製造的前提。

IBM攜手各具技術優勢及產業經驗的夥伴，打造完整生態圈，合力提供從OT、IT與AI到企業應用系統與混合雲的完整解決方案與專業服務，讓智慧製造真正落地為應用場景，創造可實現的投資效益與可規模化的營運架構。

凌華科技董事長劉鈞表示，智慧製造邊緣解決方案最重要的是資料導向為中心的思維，面對多樣化人事物的應用場景，確保OT與IT端安全、穩定、易整合的連接，高效獲取資料資訊；結合IBM豐富的系統整合經驗，協助雙方客戶精準擷取生產線現場稍縱即逝的資料，轉化為邊緣運算的智慧動能。

大聯大世平集團物聯網解決方案部副總經理鈕因任指出物聯網聚合商的角色是獨特而創新的模式，透過全面的產業視角跟廣泛的供應商觸角，縮短客戶採購與採用相關解決方案所需的時間。期望與IBM合作發展物聯網生態圈，以群策群力的方式，共同推動應用標準的建立，這也呼應了我們所屬企業集團大聯大控股在數位轉型的策略方針。

台達電子執行長鄭平表示，在智慧製造的趨勢下，傳統製造業面臨高度競爭、需求多變且複雜的挑戰，台達藉由自身在生產製造的優勢，積極地運用軟硬體整合、人工智慧、雲端運算、邊緣運算等技術，與合作夥伴攜手轉型，同時推動培訓工具及解決方案，加速人員在知識以及技能的提升。

IBM的服務可提供製造業在完整的架構中審視策略規劃及投資效益，透過台達的創新技術，可望創造智慧製造轉型，並有效實現規模化及商業價值的綜效。

緯創集團子公司緯謙科技總經理夏志豪表示，母集團本身在智慧製造的實務經驗是獨特優勢，利用數據與數位工具、涵蓋產線、員工及管理階層，協助不同規模的製造業實踐智慧製造。透過與IBM的合作，以及雙方在產品方案和產業應用的互補性，將集團經驗擴大並拓展至新市場。