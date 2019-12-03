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#ChickenWar：美國「卡啦雞堡之亂」的排隊砍人大亂鬥

緯創2019醫療科技展會前會 展示多套醫療科技

2019-12-03 12:04攝影中心 記者蘇健忠／台北即時報導

緯創醫學科技總經理黃俊東、緯創醫學科技副總莊詔仁與緯創醫學科技總監郭志峰上午一起出席緯創2019醫療科技展會媒體茶敘，會中展示遠距傷口照護系統等多套醫療科技。

緯創技術長暨緯創醫學總經理黃俊東。記者蘇健忠／攝影
緯創技術長暨緯創醫學總經理黃俊東。記者蘇健忠／攝影
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緯創展示遠距傷口照護系統等多套醫療科技。記者蘇健忠／攝影
緯創展示遠距傷口照護系統等多套醫療科技。記者蘇健忠／攝影
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緯創醫學科技總監郭志峰（左起）、緯創醫學科技總經理黃俊東與緯創醫學科技副總莊詔仁...
緯創醫學科技總監郭志峰（左起）、緯創醫學科技總經理黃俊東與緯創醫學科技副總莊詔仁上午一起出席緯創2019醫療科技展會媒體茶敘，會中展示遠距傷口照護系統等多套醫療科技。記者蘇健忠／攝影
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