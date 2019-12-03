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郭台銘傳將赴美見川普 16時30分召開記者會說明

2019-12-03 12:00經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片
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鴻海（2317）創辦人郭台銘今（3）日16時30分將召開訪美行前記者會，外傳郭台銘這次赴美將與美國總統川普會面，商談有關鴻海集團威州投資案相關事宜，預料下午的記者會將可望會有進一步的說明。

鴻海美國威斯康辛州打造高科技產業園計畫邁入新的里程碑，威谷科學園區（Wisconn Valley Science & Technology Park）中，最大的廠房已完成封頂建設，鴻海在日前的法說會中說明威州計畫「3B」發展方向，包括廠房建設（Building）、人才培育（Body／Talents）、商機開拓（Business）；其中廠房基礎建設方面，趕在當地冬季前，主體建築已完成封頂，整個廠房建築運用8,000噸鋼材，佔地100萬平方英尺，相當於13座美式足球場的面積。

鴻海表示，將在威州園區建設初步包含六代線、資料中心建設、智慧製造中心等三大領域，其中六代線目標2020年第4季正式營運。

郭台銘近期積極輔選郭家軍立委參選人，媒體報導指出，郭台銘將在選前赴美與川普會面，主要是將商談有關威州投資案一事。

郭台銘辦公室今日上午發出採訪通知，16時30分，郭台銘將在松山機場召開訪美行前記者會，預料將會針對此行的目標有進一步的說明。

鴻海威州川普郭台銘

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