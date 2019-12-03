10月製造業景氣燈號 續亮藍燈

2019-12-03 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／即時報導



台經院今（3）日公布10月製造業景氣燈號，由於國際油價走低，石化原料價格普遍下跌，以及去年基期較高影響，出口、外銷訂單與生產指數年增率持續呈現負成長，景氣燈號續亮藍燈，連續12藍。

不過受惠國內股市表現亮眼、製造業廠商看好當月景氣，整體製造業景氣信號值小增0.07分到9.86分，連續四個月呈現上揚態勢，預估第4季製造業與電子電機業景氣燈號可望轉為黃藍燈，明年製造業表現也會優於今年。

台經院表示，今年整體製造業表現，受到美中雙方互相加徵關稅，貿易戰不確定因素影響廠商投資與下單偏向保守，連帶影響主要國家外貿與製造業活動表現疲弱，台灣也受到波及，國內累計1~10月的進出口、外銷訂單與生產指數年增率同步衰退，前三季整體製造業景氣燈號亦呈現代表景氣衰退的藍燈。

10月受惠國內股市表現亮眼、製造業廠商看好當月景氣，整體製造業景氣信號值小增0.07分到9.86分，已連續四個月上升。

半導體業方面，台經院表示，儘管受到鄰近國家記憶體擴產消息影響，記憶體價格重回下跌趨勢，不利於售價面指標表現，但因行動裝置新品銷售優於預期，加上高速運算動能續強，5G基地台布建需求帶動晶片相關產品生產擴增，拉抬相關供應鏈廠商營收，因此10月半導體業景氣燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

台經院表示，由於貿易戰帶來訂單及生產基地移轉，台灣資通視聽產品出口表現亮眼，加上台商回台投資升溫、半導體設備投資續強等影響，第四季製造業相關經濟數據減幅料將趨緩，甚至轉為小幅成長的可能，第四季整體製造業與電子電機業景氣燈號可望轉為黃藍燈。

另外，美中貿易衝突使得全球產業供應鏈重組，國內轉單效應可望持續，配合全球半導體景氣將由谷底翻揚，支撐台灣出口表現，加上 5G 網路開始進入佈建階段，在出口和投資支撐下，有助於推升製造業動能，預估109年製造業各大類與整體製造業景氣燈號均為黃藍燈，明年製造業表現將優於今年。