郭台銘PO助選文 用一碗牛肉麵看台灣產業發展

2019-12-03 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



鴻海創辦人郭台銘在臉書以「一碗牛肉麵看見台灣產業發展」為題分析竹科及內科兩個園區的現況，從中帶起土三智慧科技園區的發展潛力。擷自郭台銘臉書 分享 facebook

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（3）日在臉書以「一碗牛肉麵看見台灣產業發展」為題發文，分析竹科及內科兩個園區的現況，從其中帶起土三智慧科技園區的發展潛力；郭台銘強調，全台灣平均價格最高的牛肉麵，就在新竹市，反映出實際的消費能力，在南北兩端的科技聚落各自面臨房價與生活壓力下，年輕優秀的技術人才，將外溢到哪裡去呢？

郭台銘臉書發文表示，大家知道全台「平均價格」最高的牛肉麵是在哪兒？先來看看對照圖，美國矽谷的年曆地圖，可以一眼飽覽矽谷科技產業發展分佈。在中間，有兩條串起整個矽谷發展線，貫穿聖荷西到舊金山的交通動線，分別是 #280號州際公路 與 #101號高速公路，構成世界的高科技廊道。

回到台灣也有一條北接內湖科學園區，南通新竹科學園區的 #國道3號公路，分析南北兩個園區的現況發現，在南端新竹科學園區以發展「硬體」產業為主，40年來聚集台灣最尖端的高科技公司，創造亮麗產值與帶動經濟發展，但如今環境已經過度擁擠，產業用地面臨土地不足的情況，且生活環境的成本也居高不下，可以說發展已經飽和。

郭台銘說，就他所了解，全台灣平均價格最高的牛肉麵，就在新竹市。反映出這裡的實際消費能力。

在北端方面，台北的內湖科學園區、南港軟體園區及學術研究中心的中央研究院 所形成的人才聚落以「軟體」為主，除了人才需求逐漸飽和以外，國際大廠如Google、Microsoft都來台北搶人才，台北也同樣面臨居住環境成本太高的困境。

郭台銘表示，在南北兩端的科技聚落各自面臨房價與生活壓力下，年輕優秀的技術人才，將外溢到哪裡去呢？位於兩端科技廊道中心點、坐擁交通便利的樞紐優勢以及空間發展潛力的土城-三峽，就是打造台灣次世代科技產業聚落的絕佳地點。

郭台銘指出，土三智慧科技園區可以加值重新定位，台灣科技產業由製造轉智造，讓高附加價值產業在土城三峽落地，如同美國矽谷，成為創意、研發與製造的驅動基地，帶動台灣整體產業升級向前行。

他強調，土三先行台灣起飛，土三科學園區同時具備精密製造聚落、靠近北部商業精華區兩大特性，相關智慧應用就近於土三生活圈進行商業實證，快速修正後結合台北內科的軟體能量、新竹的高科技製造形成有競爭力的 智慧化解決方案。

郭台銘說，台灣有很多敢做夢、敢打拼的年輕人，打造一個年輕人對未來有希望的環境是政府的責任。現在從土城三峽開始，我們一起讓台灣真正再偉大一次，支持土城三峽立委候選人李縉穎，讓土城三峽年輕一次。