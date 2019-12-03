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Gartner預測 2023年全球自駕就緒車淨增長數逾74萬台

2019-12-03 10:54經濟日報 記者王皓正／即時報導

國際研究暨顧問機構Gartner預測，2023年全球配備自動駕駛相關硬體的車輛（下稱自駕就緒車；autonomous-ready vehicles）淨增長數將達745,705輛，相較於2018年的137,129輛與2019年的332,932輛大幅成長。

Gartner表示，自動駕駛就緒車的成長驅動力來自率先導入自駕技術相關法規的北美、大中華區和西歐國家。

Gartner首席研究分析師Jonathan Davenport表示：「目前在全球各地道路上行駛的自駕車，都還處於研發階段，而那些具有限自動駕駛功能的汽車也仍須仰賴真人監督。不過許多車輛已擁有支援全自動駕駛功能的硬體，包括攝影機、雷達，有些甚至裝了光達（lidar）感測器。透過無線軟體更新（OTA），車輛開始能執行更高等級的自動駕駛功能；這正是我們將之歸類為『自動駕駛就緒』的原因。」

即使自駕就緒車的數量將快速成長，但主要聚焦在消費性的車輛上，因此同等級的商用車數量還是很低。2020年的自駕就緒車中，消費性車輛的淨增加數可望達到380,072輛，然而商用則僅有10,590輛。

目前尚未有任何國家頒布相關法規，允許可量產之自駕車合法上路，這無疑是相關技術發展與應用的一大阻礙。

Jonathan Davenport指出：「由於製造商須為自駕車行駛時的所有行為負責，因此企業會在確定自駕車能於無人監督的情況下合法上路後，才開始進行相關部署。當標準化法規逐步推行，自駕車的生產和部署可望快速增加，不過這可能還要再過幾年才會實現。」

2026年時，自駕車所需的感測器成本將比2020年下降約25%。但即便如此，感測器陣列（sensor array）的成本仍舊高得驚人。這代表在未來10年，只有頂級車種和行動服務車隊會導入先進自動駕駛功能。

自動駕駛自駕車感測器

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