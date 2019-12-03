日月光助杉林打造「智慧城市」 土石流防災可望升級

2019-12-03 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



日月光文教基金會與高市杉林區公所合作推動「智慧城市」計畫，將透過大數據分析與人工智慧等科技，替偏鄉打造便捷且安全的生活環境。杉林區公所指出，基金會人員昨日率員參訪葫蘆藝術館與杉林布包工坊等地，此計畫期限5年，初步針對土石流防救災網絡提供協助，逐步讓杉林蛻變成幸福宜居的智慧城鎮。

日月光文教基金會人員參訪杉林大愛布包工坊。記者徐白櫻／翻攝 分享 facebook

日光月文教基金會總監林浚南昨率員參訪杉林區公所，高市府民政局長曹桓榮、杉林區長劉德旺等人接待，在座談會後，一行人走訪上平與月美兩地社區發展協會，以及葫蘆藝術館、大愛布包工坊等地，進一步了解社區及地方產業發展與需求。

杉林位處土石流潛勢區，颱風豪雨來襲，居民常需要進行預防性撤離。日月光文教基金會指出，「智慧城市」計畫包含自動感應的智慧路燈，另有淹水偵測可記錄雨量及淹水水位變化，可快速研判並發出淹水警告；對土石流重點防災區的杉林區而言，因公部門預算補助有限，正需社會資源補強。