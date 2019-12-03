尾牙禮品 3C產品看好65吋大電視最熱門

2019-12-03 10:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



明年春節提前，企業尾牙跟著提早，員工最關心的摸獎是什麼? 3C通路認為，55至65吋大尺寸電視將可穩坐尾牙禮品首獎寶座，由於電視在居家生活中已逐漸轉型為娛樂新重心，家庭電影院、玩遊戲機等要配上大尺寸螢幕，加上電視價格越來越親民，是CP值相當高的尾牙首獎第一選擇。其中，3C產品中看好65吋大電視是頭獎最熱門。

全國電子表示，潮牌家電中，看好小米／dyson /APPLE品牌商品的魅力；小米、dyson、Apple各自擁有一群死忠粉絲，品牌獨特且清晰的定位，及持續不斷上市新品，是相當受到歡迎的尾牙禮品。包括米家掃地機器人、小米空氣淨化器、米家IH電子鍋及小米手環等。dyson吹風機、手持吸塵器、三合一冷暖空氣清淨機等。APPLE系列有APPLE WATCH、IPHONE等。

全國電子指出，數位娛樂類包括穿戴裝置 （運動表）、GOPRO、遊戲機等買氣也很旺，延續前幾年的運動風潮及極限運動，讓運動相關3C包括的穿戴裝置、運動表等人氣旺。而個人影音內容當道，GOPRO詢問度持續看漲。新款遊戲片推陳出新，讓遊戲機話題持續發燒。

燦坤為滿足大量採購需求，12月6日至1月22日針對不同價格帶的商品提供尾牙季優惠價，精選多項優質商品推出買十送一獨家優惠，包含秋冬多雨潮濕季節詢問度最高的一級能效除濕機、新款智慧溫控Panasonic奈米水離子吹風機、及因應奧運賽事帶起銷售熱潮的4K電視等。

燦坤強調，擁有全台最多的蘋果授權門市，及逾百位Apple專員提供專業銷售建議，包含最新款的iPhone11、AppleWatch、Airpods等都是尾牙贈禮的熱門商品。

大同3C認為，萬元以下的液晶電視、冰箱等商品，因價格實惠、實用度高，都名列在尾牙採購禮前幾名。而近期物聯網帶動智慧家電風潮，同時隨聲控技術愈趨成熟，大同智慧家電系列結合各家聲控音箱，亦成為業者尾牙採購的選項。