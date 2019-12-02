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機械所碩論寫命理！中州科大急止血 校長、副校長記大過

108資訊月 技嘉推AORUS 17頂級旗艦機

2019-12-02 20:27經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

技嘉筆電於108資訊月展場限定推出同規格市場最低價筆電，信仰電競系列推出15.6吋AORUS 5 NA下殺$8,901元破盤價$33,999，加碼再送1TB 2.5吋硬碟，給玩家最大容量的遊戲儲存空間。創作者AERO系列推出AERO 15 OLED NA狂殺$7,901元展場驚爆價$46,999，加碼升級512G固態硬碟儲存空間，再送米其林星級餐廳千元消費抵用券，讓您享受完美視覺畫面的同時還有高檔美食饗宴！

現場購買技嘉全系列筆電即可獲得筆電後背包($1,490)、電競滑鼠($590)、品牌不織布實用購物提袋，並可參加電競好禮四抽一(百分百中獎)，有機會把大獎AORUS K7電競鍵盤帶回家！購買指定規格再送SteelSeries專業電競耳麥($8,990)或XBOX遊戲控制器($1,549)，好禮還沒結束，社群打卡再送AORUS信仰小物，保證用最優惠的價格入手最適合您的筆電，還有滿載而歸的贈品。

AORUS 17頂級旗艦機資訊月展場首賣，購買RTX 2080版本再送SteelSeries專業電競耳麥($8,990)，AORUS 17為世界首款搭載歐姆龍機械式青軸鍵盤筆電，擁有絕佳敲擊手感。

技嘉筆電。技嘉/提供
技嘉筆電。技嘉/提供
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電競鍵盤筆電

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