北市跨年夜 遠傳5G遊樂體驗場域上秀

2019-12-02 19:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



5G旋風將起，遠傳引領5G技術應用再突破，今年台北跨年夜就要給你好看。遠傳電信今（2）日正式宣布，成為2020台北市府跨年盛典最大贊助商，藉由創新5G領先技術，提供多現場、低遲延、零時差的跨區同步展演，打造全台第一座且規模最大的5G影音遊樂體驗場域，提供海內外千萬名線上與現場觀眾，史上最獨特的節目觀賞體驗。

台北市市府前廣場周邊路燈，更將首度化身遠傳4G基地台，透過增設的基站設備，強化現場訊號，跨年現場想打卡、直播、視訊通話，都能順暢地透過網路與各方親友即時分享跨年的喜悅。

台北市府跨年活動已是全球關注的大型慶典活動，適逢迎接5G商轉的2020年，身為台灣5G重要推手的遠傳電信自是站在5G的第一個浪頭上，陪用戶一起迎接精采的2020年！台北市跨年活動現場參與人數約有百萬之譜，線上觀看流量更是超過千萬點擊數，今年遠傳不僅要提供現場流暢的4G訊號外，更挑戰台北市政府跨年現場5G訊號涵蓋，搶先引領民眾進入5G的美好體驗。

台北市府為了讓民眾搶先體驗5G特性，規畫將活動內容結合5G技術。遠傳以穩定的5G網路核心技術以及5G應用的豐富經驗雀屏中選，成為本次台北市府跨年活動指定合作的電信服務業者，在跨年晚會上進行全台最大場的5G展演。

遠傳電信總經理井琪表示，對台灣民眾而言，5G在正式商轉前都是『只聞樓梯響』，但是今年的跨年夜就可以『看見人下來』！這次遠傳很開心能有機會參與台北市一年一度的跨年活動，在5G商轉元年的第一場全民矚目的大型盛典中，和必應創造合作，展現5G創新技術的應用，讓北區的朋友們能搶先感受5G高頻寬、低遲延的科技魅力，搶先對5G生活『來電』。

遠傳自2016年起便成立全台第一家5G實驗室，近期也在內湖科學園區提供5G實驗場域，免費開放給上下游供應商進行5G實際測試。針對消費者實際應用場域，遠傳更獨家與全家便利商店合作，透過WiFi來提供5G連網速度體驗。娛樂應用方面，與17 Media共同製播實境互動性節目《明星製作人》，成為第一家全程使用5G訊號完成網路直播的電信業者。多元觸角合作，讓遠傳在5G領域上持續領先。