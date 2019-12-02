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高以翔遺照曝光！一身白暖笑當天使

有線電視結盟OTT 中嘉聯手LiTV推更多內容

2019-12-02 18:14經濟日報 記者彭慧明／即時報導

影音串流平台打開消費者視野，改變整體影音市場結構，中嘉bb今天宣布與本土最大OTT業者LiTV線上影視攜手，提供多元內容。今(2)日起，用戶透過中嘉機上盒畫面即可訂購LiTV戲劇綜藝包月看到飽服務，至2020年2月29日前新用戶可享首月免費看，並以每月49元優惠價(原價99元)自動訂閱。

中嘉bbTV在2017年與電影片商CatchPlay獨家合作，著手佈局強化既有頻道外的影音內容，讓電視機上盒不只能看第四台頻道，還能隨選隨看國內外高畫質電影、影劇、節目。根據尼爾森電視收視調查，2019年1-4月整體收視觀眾以新聞(38%)、戲劇(24%)和綜藝(13%)類型節目佔比最高，中嘉表示，這次與LiTV合作著重在戲劇與綜藝隨選影片，即希望透過積極整合新媒體，隨選隨看，再挹注LiTV優勢的戲劇與綜藝內容，提供消費者更多元的影音選擇，不排除有更多跨界商業模式合作，如數位廣告等。

中嘉行銷長謝曉琳表示，目前民眾最主要收視來源仍以有線電視63.1%為最高，更有近9成表示會續訂有線電視服務。中嘉先將既有機上盒調整開放讓更多內容能進來，讓既有用戶馬上享受到多元影音服務，未來要推出全開放式系統的Android機上盒，希望與OTT的關係是戰友，把餅做大、拉回流失的年輕族群，甚至18~24歲的網路原生世代拉回電視前。

有線電視中嘉機上盒

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