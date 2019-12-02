親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

高以翔遺照曝光！一身白暖笑當天使

遠傳攜手北市府 跨年夜打造5G遊樂場

2019-12-02 18:09中央社 台北2日電

遠傳電信今天宣布，成為2020年台北市府跨年盛典最大贊助商，將提供多現場、低遲延、零時差的跨區同步展演，打造全台第一座且規模最大的5G影音遊樂體驗場域。

遠傳表示，台北市跨年活動現場參與人數約有百萬人，線上觀看流量超過千萬點擊數，今年遠傳不僅要提供現場流暢的4G訊號，更要挑戰台北市政府跨年現場5G訊號涵蓋。

遠傳指出，台北市府前廣場周邊路燈將首度化身遠傳4G基地台，透過增設的基站設備，強化現場訊號，跨年現場想打卡、直播、視訊通話，都能透過網路與各方親友即時分享跨年的喜悅。

遠傳電信總經理井琪說，這次遠傳很開心能有機會參與台北市一年一度的跨年活動，在5G商轉元年第一場全民矚目的大型盛典中和必應創造合作，展現5G創新技術的應用，讓北區朋友們能搶先感受5G高頻寬、低遲延的科技魅力。

遠傳自2016年起成立全台第一家5G實驗室，近期也在內湖科學園區提供5G實驗場域，免費開放給上下游供應商進行5G實際測試。

針對消費者實際應用場域，遠傳獨家與全家便利商店合作，透過Wi-Fi提供5G連網速度體驗。娛樂應用方面，遠傳與直播平台17 Media共同製播實境互動性節目「明星製作人」，成為第一家全程使用5G訊號完成網路直播的電信業者。

遠傳電信5G跨年

相關新聞

是否開放企業5G專頻專網 政院5日討論

2019-12-02 14:48

撼衛生醫從腸道菌群檢測服務 跨入大健康數據分析

2019-12-02 14:32

台積電供應鏈論壇熱灶 家登鳴炮

2019-12-02 14:25

浩鑫今年可望止虧損平 明年動能可期

2019-12-02 14:24

十銓今年力拚市占 明年聚焦工控電競

2019-12-02 14:24

蘋果明年點亮5G 台積、穩懋、台郡吃補

2019-12-02 14:24

被動元件迎春燕 外資看旺國巨、奇力新

2019-12-02 14:24

伺服器拉貨 緯穎Q4營收看增4成

2019-12-02 14:24

資訊月後天登場 讓你搞懂AI

2019-12-02 14:24

韓面板廠關廠效應 專家：台廠可望擺脫虧損

2019-12-02 13:23

「5G光」比蘋果光更威 中經院：11月PMI升至54.9

2019-12-02 12:09

營業額、招商績效創新高 中科：營業額明年挑戰8000億

2019-12-02 11:54

易華電攻手機OLED驅動IC封裝 明年獲利看次高

2019-12-02 11:51

外資指MLCC市況回溫 台廠12月能見度看佳

2019-12-02 11:40

再生能源五大關鍵 工研院打造台灣永續新未來

2019-12-02 11:07

晶電攜手美系客戶 法人看好加速Mini LED發展

2019-12-02 10:13

國巨併基美效益 外資估後年每股盈餘逾30元

2019-12-02 10:07

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:26

展望2020年 台灣半導體產業先蹲後跳

2019-12-02 08:39

5G競標倒數 電信業備千億銀彈

2019-12-02 00:08

5G競標 台灣之星、亞太扮關鍵少數

2019-12-02 00:07

LCD三巨頭減產 雙虎利多

2019-12-02 00:03

MLCC缺貨 國巨、華新科大贏家

2019-12-02 00:02

華為5G新手機 鴻海通包代工

2019-12-01 23:30

開放5G專網專頻？ 政院本周決定

2019-12-01 23:11

智慧經營／智冠科技董座王俊博 權責下放 做大版圖

2019-12-01 22:48

5G開放專網專頻？政院本周定奪

2019-12-02 00:04

5G首波競標下周二開跑 5家備千億銀彈

2019-12-01 23:58
看更多

熱門文章

華為5G新手機 鴻海通包代工

2019-12-01 23:30

明年投資藏凶險？ 想當贏家 3件事不可不知

2019-12-02 09:00

中鋼助攻 離岸風電跨大步

2019-12-02 00:54

MLCC缺貨 國巨、華新科大贏家

2019-12-02 00:02

5G競標倒數 電信業備千億銀彈

2019-12-02 00:08

LCD三巨頭減產 雙虎利多

2019-12-02 00:03

該怎麼領最有利？搞懂勞保減額年金

2019-12-02 14:37

中鋼百人團隊高效率 650天超速蓋出水下基礎廠

2019-12-02 14:56

彰銀泛公股持股 突破三成

2019-12-01 23:30

5G競標 台灣之星、亞太扮關鍵少數

2019-12-02 00:07

大聯大收購文曄攻防 文曄：可能引中國反壟斷調查

2019-12-02 11:01

房貸利息列舉扣除 四要件

2019-12-01 22:14

勞動基金今年前十月大賺3,839億 收益率9.62%

2019-12-02 10:25

壽險業務大軍出走去哪裡？都到這個地方了

2019-12-02 15:58

遠銀改組 打造個金大事業群

2019-12-01 23:26

史上最激烈豪華車龍頭之爭 LEXUS、BENZ較勁

2019-12-02 14:08

公股銀放款中小企 大躍進

2019-12-01 23:06

周建宏專訪（一）／資誠品牌重塑 拚當領導者

2019-12-02 00:24

韓面板廠關廠效應 專家：台廠可望擺脫虧損

2019-12-02 13:23

中鋼集團動員力挺 興達海基提前完工

2019-12-01 23:14

電動機車火熱 Gogoro 11月份掛牌再創新記錄

2019-12-02 12:19

新南向工程輸出 衝逾200億

2019-12-01 23:28

生技論壇／林榮錦：新藥草船借箭 搶攻全球

2019-12-01 23:44

IFRS研討會 四場連發

2019-12-01 22:24

5G首波競標下周二開跑 5家備千億銀彈

2019-12-01 23:58

11月車市傳捷報 進口車占比再度突破50%

2019-12-02 15:44

南山落實CSR 勇奪雙大獎

2019-12-01 23:26

周建宏專訪（二）／他的斜槓人生 不斷接受挑戰

2019-12-02 00:20

台積電供應鏈論壇熱灶 家登鳴炮

2019-12-02 14:25

國巨併基美效益 外資估後年每股盈餘逾30元

2019-12-02 10:07

被動元件迎春燕 外資看旺國巨、奇力新

2019-12-02 14:24

加碼彰銀...泛公股陣營準備中長期作戰

2019-12-01 23:29

中彰投首長嗆中火 台電：已減煤

2019-12-01 22:38

貿協推銷農特產品 台中草悟道人潮擠爆了

2019-12-01 19:23

台銀證董座難產？ 賴士葆：魏江霖暫代為somebody卡位

2019-12-02 11:46

蘋果明年點亮5G 台積、穩懋、台郡吃補

2019-12-02 14:24

晶電攜手美系客戶 法人看好加速Mini LED發展

2019-12-02 10:13

富士達保經公布2020年度主題 鼓勵同仁無懼挑戰

2019-12-02 00:37

11月PMI傳來好消息 指數54.9攀15個月高點

2019-12-02 11:33

玉山金六大業務 e指通

2019-12-01 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top