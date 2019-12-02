遠傳攜手北市府 跨年夜打造5G遊樂場

2019-12-02 18:09 中央社 台北2日電



遠傳電信今天宣布，成為2020年台北市府跨年盛典最大贊助商，將提供多現場、低遲延、零時差的跨區同步展演，打造全台第一座且規模最大的5G影音遊樂體驗場域。

遠傳表示，台北市跨年活動現場參與人數約有百萬人，線上觀看流量超過千萬點擊數，今年遠傳不僅要提供現場流暢的4G訊號，更要挑戰台北市政府跨年現場5G訊號涵蓋。

遠傳指出，台北市府前廣場周邊路燈將首度化身遠傳4G基地台，透過增設的基站設備，強化現場訊號，跨年現場想打卡、直播、視訊通話，都能透過網路與各方親友即時分享跨年的喜悅。

遠傳電信總經理井琪說，這次遠傳很開心能有機會參與台北市一年一度的跨年活動，在5G商轉元年第一場全民矚目的大型盛典中和必應創造合作，展現5G創新技術的應用，讓北區朋友們能搶先感受5G高頻寬、低遲延的科技魅力。

遠傳自2016年起成立全台第一家5G實驗室，近期也在內湖科學園區提供5G實驗場域，免費開放給上下游供應商進行5G實際測試。

針對消費者實際應用場域，遠傳獨家與全家便利商店合作，透過Wi-Fi提供5G連網速度體驗。娛樂應用方面，遠傳與直播平台17 Media共同製播實境互動性節目「明星製作人」，成為第一家全程使用5G訊號完成網路直播的電信業者。