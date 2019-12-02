為台積電解渴 台南將新增萬噸級再生水廠

2019-12-02 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北即時報導



台南再添一座萬噸級再生水廠，營建署、科技部、經濟部與台南市政府今簽署「台南市安平水資源回收再利用推動計畫」合作意向書（MOU），預計安平廠三年後可日供1萬噸，五年後日供3.75萬噸再生水給台積電等企業，穩定南科高科技用水。

營建署署長吳欣修表示，因應南科投資規模逐年擴大，產業用水需求增加，繼永康再生水廠可日供1.55萬噸再生水後，內政部再挹注33.68億元，補助興建安平再生水廠，預計2022年6月起可供應1萬噸、2024年6月起可供應3.75萬噸給南科台南園區使用，幫助企業根留台灣。

永康廠及安平廠外，內政部在台南地區還會推動前瞻計畫興建仁德再生水廠，可日供1萬噸再生水，三座再生水廠每日供水量可達6.3萬噸，每年供水量相當於烏山頭水庫三分之一的蓄水量。

內政部指出，為改善生活環境，1991年起大規模補助地方興辦汙水下水道建設，雖然不易被看到，政府仍持續在做，目前台南市整體汙水處理率達44.67%，全市四成以上生活汙水已經過處理，有效改善在地生活環境及水質。