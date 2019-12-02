樂視達集團攜手小米生態鏈 家電新品資訊月亮相

2019-12-02 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



家電代理商 Luxy Star 樂視達集團獨家總代理 Roborock 石頭科技，繼今年 6 月推出石頭掃地機 S6 銷售額破億後，看準年末的家電商機，又再度與小米生態鏈無線吸塵器品牌追覓、Roidmi 睿米科技合作。

追覓 V9P 無線吸塵器以不到六6 千元的價格，就能讓消費者享有4 種刷頭、最高 20,000 帕吸力、收納充電二合一、一鍵傾倒集塵筒等六6 大功能。目前在嘖嘖平台預購銷售額破千萬，廣受消費者喜愛。Roidmi 睿米科技除了展出 X20 吸拖一體無線吸塵器，其新品 S1E 無線吸塵器及石頭掃地機器人S5 Max 也會一同在 108 資訊月期間亮相，開放民眾體驗。

追覓 V9P 無線吸塵器在台灣啟動預購，是一款 CP 值超高的無線吸塵器。目前預購價 5,988 元，V9P 擁有 4 種刷頭、 20,000 帕吸力、 收納充電二合一、一鍵傾倒集塵筒等 六 大特色，在嘖嘖平台銷售額已經破千萬，廣受消費者喜愛。

108 資訊月期間，樂視達攤位上也會設置追覓 V9P 無線吸塵器的專屬體驗區，讓民眾可以體驗、試用產品。除此之外，開放在現場下單，也推出清潔家電買就送超值禮品、消費滿 5000 元還可與樂視達女神互動幸運轉盤遊戲，還有限時買一送一的多重好康。