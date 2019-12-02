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高以翔遺照曝光！一身白暖笑當天使

Epson在台灣教育科技展 打造智慧教室解決方案

2019-12-02 17:39經濟日報 記者張義宮／即時報導

台北市電腦公會（TCA）為協助新課綱上路，讓新世代教育與創新科技接軌，自12月4日至12月8日期間，將於台北世貿一館舉辦第二屆的「台灣教育科技展EdTech Taiwan」，打造全台灣最大、最完整的教育科技交流平台，提供創新且多元的智慧化教育解決方案。

全球創新科技領導品牌Epson，透過獨家投影科技於活動現場推廣智慧教室解決方案，邀請各縣市教育人員及相關單位前往體驗受教者的「最佳視區」以及最新的「AR智慧眼鏡教學應用」等多元展區，並於活動期間舉行教學相關議題講座，展現Epson創新投影科技可為台灣教育發展帶來的無限可能。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，教育環境的改革，設備的選用也是影響教學成效的要點之一。近年來，教育界當紅的學科關鍵字屬STEM、STEAM，而在課程設計上也更強調互動、探索式教育與翻轉教室，以提升學生解決問題、自主學習的能力。

隨著競爭越來越強烈，家長們比以往更重視小孩的教育品質，也因此使用相對應的教學設備輔助學習也更顯重要。Epson除了在教育市場深耕多年，亦陸續推出多種性能卓越的投影機產品，包括近年來更將高解析度與彩色亮度、雷射光源等世界標準規格引進台灣教育市場。深感教育智慧化轉型與全球科技趨勢接軌刻不容緩，Epson期望能透過最先進的投影技術，打造出品質最佳的學習環境，進一步提升學生的學習成效。

此次教育科技展，Epson透過 Moverio BT-300、BT-350智慧眼鏡與米菲多媒體的AR／VR編輯器軟體MAKAR合作，提供最新的AR教學體驗「AR擴增實境創新教學」解決方案，提供學員更貼近現實、更生動的圖像，有效提升學習興趣以及理解力。透過MAKAR擴增實境編輯平台，可提供教育工作者自由編輯與創建任何AR教學內容，歡迎有志投入AR教育的教育團體至現場體驗諮詢。

AREpson升學

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