北市府跨年夜 遠傳邀你玩5G

2019-12-02 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



5G旋風將起，遠傳電信2日正式宣佈，成為2020台北市府跨年盛典最大贊助商，藉由創新5G領先技術，提供多現場、低遲延、零時差的跨區同步展演，打造全台第一座且規模最大的5G影音遊樂體驗場域，提供海內外千萬名線上與現場觀眾，史上最獨特的節目觀賞體驗。

遠傳表示，台北市市府前廣場周邊路燈，更將首度化身遠傳4G基地台，透過增設的基站設備，強化現場訊號，跨年現場想打卡、直播、視訊通話，都能順暢地透過網路與各方親友即時分享跨年的喜悅。

台北市府跨年活動是全球關注的大型慶典活動，適逢迎接5G商轉的2020年，身為台灣5G重要推手的遠傳，站在5G的第一個浪頭上，陪用戶一起迎接精彩的2020年，台北市跨年活動現場參與人數約有百萬之譜，線上觀看流量更是超過千萬點擊數，今年遠傳不僅要提供現場流暢的4G訊號外，更挑戰台北市政府跨年現場5G訊號涵蓋，搶先引領民眾進入5G的美好體驗。

台北市府為了讓民眾搶先體驗5G特性，規劃將活動內容結合5G技術。遠傳以穩定的5G網路核心技術以及5G應用的豐富經驗雀屏中選，成為本次台北市府跨年活動指定合作的電信服務業者，在跨年晚會上進行全台最大場的5G展演。

遠傳電信總經理井琪表示，對台灣民眾而言，5G在正式商轉前都是「只聞樓梯響」，但是今年的跨年夜就可以「看見人下來」！這次遠傳很開心能有機會參與台北市一年一度的跨年活動，在5G商轉元年的第一場全民矚目的大型盛典中，和必應創造合作，展現5G創新技術的應用，讓北區的朋友們能搶先感受5G高頻寬、低遲延的科技魅力，搶先對5G生活「來電」。

遠傳自2016年起便成立全台第一家5G實驗室，近期也在內湖科學園區提供5G實驗場域，免費開放給上下游供應商進行5G實際測試。針對消費者實際應用場域，遠傳更獨家與全家便利商店合作，透過WiFi來提供5G連網速度體驗。娛樂應用方面，與17 Media共同製播實境互動性節目《明星製作人》，成為第一家全程使用5G訊號完成網路直播的電信業者。多元觸角合作，讓遠傳在5G領域上持續領先。

台北跨年盛典將邀請到五月天、韓星SuperJunior D&E、獅子Lion等藝人外，更邀請到全能天后楊丞琳擔任倒數貴賓及創作才子吳青峰擔任壓軸藝人，除了多組精彩藝人表演，現場遠傳更以獨家技術支援首次5G大型娛樂展演，包括多元視角與跨現場的創新娛樂體驗，預料將掀起前所未有的收視高峰。

遠傳表示，持續擴大雲端、資安、人工智慧、物聯網應用等資通訊業務市場版圖，加速擴展5G產官學界生態圈，為使消費者能感受5G應用的魅力，遠傳也藉由台北市政府的跨年晚會持續提供精彩的5G展演，讓消費者親身體驗與世界同步的5G生活圈，開啟5G行動新生活！