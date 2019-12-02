宏碁Chromebook告捷 獲泛歐地區雙冠王

2019-12-02 17:49 中央社 台北2日電



今年首季全球PC出貨衰退，但Chromebook產品與去年同期相比呈現雙位數成長。 圖／宏碁提供 分享 facebook 根據IDC及GfK的市調資料，2019年上半年宏碁Chromebook在泛歐地區商用市場以29%奪冠，在消費市場以46%市占率站穩龍頭，並持續拿下今年第3季Chromebook市場的雙冠王。

此外，根據研究機構NPD的資料，今年上半年及第3季宏碁Chromebook在美國消費市場分別以31%市占率奪冠。

宏碁表示，Chromebook在泛歐及美國地區成為市場的領導品牌，成功的關鍵因素來自宏碁Chromebook產品性價比、資安安全性、全球服務網及外型設計，受到各地區的肯定。

宏碁指出，熱銷產品包括Acer Chromebook Spin13、Acer Chromebook 514及Acer Chromebook 314，在商用及消費市場上皆獲得好成績。

市場研究機構Gartner指出，自2012年開始追蹤Chromebook市場以來，Chromebook成長已經超越個人電腦（PC），但目前Chromebook在北美市場已有飽和跡象；2019年第3季全球Chromebook市場雖有成長，但初步研究顯示北美Chromebook市場微幅下滑，為Chromebook自2011年推出以來首見。