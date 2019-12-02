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中嘉攜手OTT業者LiTV 打造一站式數位多媒體平台

2019-12-02 15:24經濟日報 記者蔡銘仁／台北即時報導

中嘉bbTV早於2017年即與電影片商CatchPlay獨家合作，著手布局強化既有頻道外的影音內容，讓電視機上盒不只能看第四台頻道，還能隨選隨看國內外高畫質電影、影劇、節目。中嘉今（2）日再宣布與OTT業者LiTV線上影視攜手，力圖打破傳統營運模式。

中嘉表示，即日起，用戶只要透過中嘉機上盒畫面即可訂購LiTV戲劇綜藝包月看到飽服務，至2020年2月29日前新用戶可享首月免費看，並以每月49元優惠價（原價99元）自動訂閱（部分機上盒規格不適用）。

根據尼爾森電視收視調查，2019年1到4月整體收視觀眾以新聞（38%）、戲劇（24%）和綜藝（13%）類型節目占比最高。中嘉指出，此次與LiTV合作著重在戲劇與綜藝隨選影片，即希望透過積極整合新媒體，隨選隨看，再挹注LiTV優勢的戲劇與綜藝內容，提供消費者更多元的影音選擇。

中嘉也透露，「不排除有更多跨界商業模式合作」，如數位廣告等。中嘉bbTV透過機上盒想要帶給用戶的是能真正全方位滿足影音需求的一站式多媒體平台，讓消費者可以在電視大螢幕上，在家輕鬆享受娛樂影音環境。

中嘉行銷長 謝曉琳表示，根據國家通訊傳播委員會NCC 2019年3月調查，民眾最主要收視來源仍以有線電視63.1%為最高，其中更有近九成表示會續訂有線電視服務，「民眾不是不看電視，而是不看不好看和沒有選擇的電視」，順應市場需求導向必須提前快速反應。

謝曉琳指出，初期先將既有機上盒調整開放讓更多內容能進來，讓既有用戶立即就能享受到多元影音服務，緊接著就是推出全開放式系統的安卓機上盒，跳脫有線電視封閉的刻板印象。

中嘉屢屢敞開雙手進行垂直及水平異業整合，謝曉琳直言，就是希望化阻力為助力，「和OTT的關係應該是戰友而不是敵人，更期許作為產業合作的領頭羊，一起把餅做大、共存共榮，將流失的年輕族群，甚至18到24歲的網路原生世代拉回電視前。」

此次合作除了擴大版圖和產品內容外，雙方還共同懷抱著一個重要目標，希望透過持續強化合法電視機上盒內容的豐富性「聯手打擊盜版機上盒」。中嘉指出，目前市場上盜版機上盒猖獗，嚴重影響產業健全發展，惟有從合法管道取得正版授權內容，相關業者才得以運用資源持續產出優質內容，疾聲呼籲消費者的同時，中嘉bbTV和LiTV線上影視以實際策略行動呼應並支持本土影視產業正向發展。

中嘉攜手OTT業者LiTV，打造一站式數位多媒體平台。圖／中嘉提供
中嘉攜手OTT業者LiTV，打造一站式數位多媒體平台。圖／中嘉提供
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有線電視中嘉機上盒

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