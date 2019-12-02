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促進再生能源發展 工研院提出「五大關鍵」

2019-12-02 15:24經濟日報 記者蔡銘仁／台北即時報導

再生能源占比中，太陽能為台灣最大的綠電來源，為促進國內太陽能產業發展，工研院發展出多項對環境友善的循環科技，從太陽能板的回收、增加老舊電池的可利用率等課題，展現工研院從太陽能回收、設計、測試、發電，以及儲能系統等五項關鍵技術的全方位解決方案，以循環科技、國際驗證的實力，希望幫助太陽能產業再升級，打造台灣永續新未來。

工研院長劉文雄表示，台灣在發展再生能源要具備五大關鍵，第一，掌握國際趨勢。發展再生能源已是國際趨勢，歐美日等各國也將再生能源當成未來重要施政目標，透過獎勵與強制性規範雙管齊下，扶植再生能源產業競爭力。台灣許多大企業也積極採購綠電或是自行建置再生能源電廠，顯示再生能源不再是選擇題，台灣應急起直追，不能置身事外。

再者，劉文雄認為，發展再生能源不能靠單打獨鬥、首重凝聚共識。必須人民、政府、產業三個角色相互合作，缺一不可。政府打造良好產業的投資環境、法規、政策；產業配合政策發展完整綠能生態鏈；人民了解綠能重要性，給予最大的支持與後盾，有了共同目標理念，這樣才能讓台灣再生能源蓬勃成長茁壯。

第三，劉文雄指出，仰賴延續性的再生能源政策。因為打造綠色家園並非一蹴可幾，再生能源政策推動上必須將眼光放長放遠，做好短、中、長期藍圖，才能讓台灣走在對的道路上。第四，勇於克服再生能源供電間歇性的技術挑戰，台灣可透過強韌的電網系統、快速反應的電力機組與儲能技術等方法來因應，積極找出解方。

最後，劉文雄表示，應攜手產學研，建立完整「綠色能源生態鏈」。這個生態鏈涵蓋學術研究、產業應用、技術研發等，特別是技術研發需跟產業結合一起投入，才能茁壯再生能源競爭力，進而促進經濟成長。

根據工研院 IEK Consulting 估計，全球太陽能市場規模將從今年的1179億美元，到2021年將成長至1368億美元，成長幅度逾16%，根據行政院主計總處統計，太陽光電去年底總裝置容量已超越水力發電，躍居再生能源之首，至今年4月底為止達 312 萬瓩，年增 53.7％，占整體再生能源總裝置容量比重高達47％，成為台灣再生能源發展的主要推手。

此次展出的關鍵技術，包括「太陽能模組資源化科技」、「易拆解太陽光電模組循環新設計」「太陽光電測試實驗室」、「染料敏化電池技術」、以及「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」等。

其中，工研院除了開發染料敏化電池技術，也與台塑共同研發染料敏化電池驅動電動窗簾，白天利用室內與窗邊的光線即可自主充電；晚間窗簾僅待機與無線傳輸元件耗電，白天所充的電可供電動窗簾 100% 用電需求。這款電動窗簾不靠手動，全憑光源驅動馬達運作。

工研院指出，未來結合AI智能化感測元件，更可擴增染料敏化電池技術應用層面。像是充電桌、智慧家電感測器、自動芳香噴霧器等。目前工研院跟台塑在台南沙崙綠能科學城打造新一代年產量可望達12萬片的試量產線，朝商品化邁進一大步。

工研院全球首創的RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統，透過AI控制電池模組的放電負載，可整合新、舊電池模組的儲能系統，讓不同電池模組以有效率的方式互相搭配，減少電池系統無效能量並延長系統循環壽命，並提高電池系統穩定度。目前已與致茂電子、華城電機、加油站轉型充電站之業者合作。

工研院「太陽光電測試實驗室」提供水質、鹽霧、吹塵與氨氣測試等逾40項特殊加嚴的國...
工研院「太陽光電測試實驗室」提供水質、鹽霧、吹塵與氨氣測試等逾40項特殊加嚴的國際標準測試，圖為冰雹測試設備。圖／工研院提供
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工研院「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」透過人工智慧控制電池模組的放電負載，可整合新、舊電池模組的儲能系統，讓不同電池模組以有效率的方式互相搭配。圖／工研院提供
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工研院「染料敏化電池技術」打破過去太陽能只能在戶外發電，透過蠟燭等微弱室內照明，就能產生電力。圖／工研院提供
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工研院「易拆解太陽光電模組循環新設計」技術除了提升原有發電特性外，汰役廢棄後，更...
工研院「易拆解太陽光電模組循環新設計」技術除了提升原有發電特性外，汰役廢棄後，更能完整提取高純度銀、矽晶片與玻璃板，大大提高太陽能模組循環利用價值。圖／工研院提供
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太陽能產業再生能源工研院

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