創業家集團四位共同創辦人 獲《安永企業家獎》

2019-12-02 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北即時報導



2019《安永企業家獎》於上周五（29日）舉辦頒獎典禮，創業家兄弟（8477）四位共同創辦人獲得「安永新興創業家獎」的肯定。創業家是本屆獲獎的六家企業之一，同時為台灣安永企業家獎歷屆以來首次獲獎的電商。

安永評審團表示，創業家集團四位兄弟、夫妻檔的年輕企業團隊郭書齊、吳佩雯、郭家齊、廖家欣彼此分工合作協調佳、衝勁十足，是一種新興的創業及商業模式，為新趨勢下輕資產之創業家代表。作為本土電商楷模，在大型電商強敵環伺下，建構出區隔市場之零售型態，以快狠準的商業策略，搭配扁平化的團隊力，奪得市場機會。

創業家採取輕資產策略，不自建倉儲與物流系統，旗下的B2C電商平台生活市集主打嚴選商品，以AI大數據的科技力深耕個人化、行動化、智慧選品三個面向，讓在線商品數維持在1萬件，致力提供消費者最高CP值的商品選擇。此外，創業家今年亦成立公益專區，落實企業社會責任，以平台優勢協助公益機構銷售商品，並且不收取任何費用，銷售金額全數支持公益機構，期許發揮電商平台更大的影響力。

創業家子公司松果購物（6740）為台灣第一個原生於行動手機的B2B2C電商平台，目前合作廠商超過4800家、站上商品數超過26萬件，期許提滿足消費者一站式購足所有生活好物，松果購物已於上個月登錄興櫃，預計2020年正式上櫃，將有機會超越母公司創業家兄弟創下台灣電商最快上櫃紀錄。

創業家集團共同創辦人郭家齊感謝安永會計師事務的肯定，「這是對集團全體250位夥伴的最大肯定！」他說，2007年他們四位共同創辦人憑著一股傻勁走上創業之路，公司曾經歷很困苦的時期，然而一路上，除了優秀人才持續加入，也不斷遇到貴人指導，團隊得以在競爭激烈的市場中有一點成績。

郭家齊表示，未來除了將持續推動公司成長，應用AI大數據科技力來優化「客製化商品排序」、「個人化訊息推播」、「個性化搜尋推薦」等個人化技術，提升服務品質與消費者購物體驗，並以解決消費者的問題為出發點來創造更多顧客感動，也將投入更多時間協助新一代的創業者創業，

由安永創辦的《安永企業家獎》（EY Entrepreneur Of The Year），是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，表揚以智慧和毅力創辦並成功經營企業的企業家。自1986年於美國威斯康辛州密爾瓦基市開辦以來，至今已邁入第31個年頭，並已延伸至超過60個國家的145個城市參與。