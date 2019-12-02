撼衛生醫從腸道菌群檢測服務 跨入大健康數據分析

2019-12-02 14:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



著眼數位健康全球發展趨勢，撼訊科技子公司撼衛生醫，積極布局科技與健康保健的跨域合作生態鏈，同時跨入腸道菌群檢測服務領域，透過高效能運算數據中心以及建構演算法環境，訓練模型並修正，建立國內第一個現代人亞健康與腸道菌相的關聯圖譜，透過國人腸道菌相與基因的關聯性及地區性差異數據分析，進一步提供精準保健的未來方針。

撼衛生醫將在「台灣醫療科技展」中展示此項腸道菌群檢測服務，以及針對新興醫材公司電路設計、客製化量產解決方案。此外，面對需求激增的AI運算應用，撼衛生醫也將展示可加速生醫數據運算效能的FPGA平台以及可攜式Thunderbolt 3高速傳輸介面顯示卡外接盒，滿足生技醫療領域對大數據高效能運算及資料傳輸系統整合方案。

撼衛生醫此次攜手專注於實驗室檢測技術及試劑開發的百歐精準醫學公司合力進攻腸道菌群檢測與精準保健市場，百歐於2018年榮獲生技中心「數位健康國際加速器」銀獎，並且已經取得TAF/ CLIA/ CAP三重實驗室認證。基於深厚的學術研究實力，將腸道菌研究結合基因檢測技術，近期也在嘉義縣政府的支持下為縣民提供腸道菌群檢測服務。

人類基因組有30億個鹼基對，基因檢測後的數據處理亟需高速運算能力，撼衛生醫母公司撼訊集團開發的新一代嵌入式工業電腦，裝載AMD最新7奈米多核心晶片，在低能耗的環境下，提供前所未見的AI晶片運算能力，分析龐大的數據量。

在邊緣運算的架構下，Thunderbolt 3 eGPU及多媒體連接埠產品可以提供可攜式快速插拔的靈活運用，每秒高達40Gb的傳輸速度讓運算能力形影不離。撼衛目標以大數據分析，提供高效能運算數據中心以及建構演算法環境，訓練模型並修正，建立國內第一個現代人亞健康與腸道菌相的關聯圖譜，透過國人腸道菌相與基因的關聯性及地區性差異分析，進一步提供精準保健的未來方針。