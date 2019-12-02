「5G光」比蘋果光更威 中經院：11月PMI升至54.9

2019-12-02 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



中經院今（2）日發布11月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業採購經理人指數（NMI）。其中，PMI已連續二個月呈現擴張，指數續揚3.8點至54.9，為2018年9月以來最快擴張速度。在NMI部分，同樣續揚1.1點至55.0，為連續第九個月呈現擴張。

中經院院長陳思寬表示，在製造業產業部分，比較樂觀的產業大部分都集中在工業用電子生產和5Ｇ相關晶圓封裝的廠商，以及有廠房需求的原物料廠商和電子半導體產業。另外，2020年的東京奧運再加上農曆年季節因素，一些部分食品暨紡織業生產數量也有上升的狀況。相對而言，車用相關產業，以及跟中國大陸原物料相關產業則比較保守。

陳思寬指出，大部分廠商對今年第四季的經濟成長率看法比預期好，不過關於2020年的經濟成長率預測，中經院評估，得視明年1、2月的拉貨力道而定。

此外，中經院也預測在未來的5年、10年，以往受惠於蘋果光的PMI可能轉為受惠於「5G光」。

中經院表示，「5G光」雖不是短期爆發出來的力道，但衍伸出來受惠的產業可不只是手機，還可能是無人駕駛、無人醫療、舞台布置、農藥噴灑…等跟5G通訊設備建置相關都將受惠。

中經院表示，全體製造業的「未來六個月展望」指數，雖已連續7個月呈現緊縮，但指數攀升3.3點至49.0，離50.0的分水嶺已經很近了。而非製造業的「未來六個月展望」指數，亦中斷連續三個月的緊縮轉為擴張，指數攀升4.6點至51.8，為2019年5月以來最快擴張速度。