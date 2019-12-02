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再生能源五大關鍵 工研院打造台灣永續新未來

2019-12-02 11:07經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

台灣能源有 98% 需靠進口，發展再生能源是必經之路。近年來，在全球氣候暖化衝擊下，各國也紛紛降低對石化燃料依賴度、積極發展再生能源；國際大廠等也開始要求下游的供應鏈廠商使用綠電，如此一來，也直接影響台灣廠商出口之國際競爭力。

面對此一不可忽略的情勢與國際趨勢，台灣訂出2025年再生能源占比20%的目標，為了讓再生能源併網後能夠維持電力系統的穩定發展，需透過智慧電網、儲能系統、需量反應等機制來共同努力。再生能源占比中，太陽能為台灣最大的綠電來源，為促進國內太陽能產業發展，工研院發展出多項對環境友善的循環科技，從太陽能板的回收、增加老舊電池的可利用率等課題，展現工研院從太陽能回收、設計、測試、發電，以及儲能系統等五項關鍵技術的全方位解決方案，以循環科技、國際驗證的實力，希望幫助太陽能產業再升級，打造台灣永續新未來。

工研院長劉文雄表示，台灣在發展再生能源要具備五大關鍵，第一，掌握國際趨勢。發展再生能源已是國際趨勢，歐美日等各國也將再生能源當成未來重要施政目標，透過獎勵與強制性規範雙管齊下，扶植再生能源產業競爭力。台灣許多大企業也積極採購綠電或是自行建置再生能源電廠，顯示再生能源不再是選擇題，台灣應急起直追，不能置身事外。第二，發展再生能源不能靠單打獨鬥、首重凝聚共識。必須人民、政府、產業三個角色相互合作，缺一不可。政府打造良好產業的投資環境、法規、政策；產業配合政策發展完整綠能生態鏈；人民了解綠能重要性，給予最大的支持與後盾，有了共同目標理念，這樣才能讓台灣再生能源蓬勃成長茁壯。第三，仰賴延續性的再生能源政策。因為打造綠色家園並非一蹴可幾，再生能源政策推動上必須將眼光放長放遠，做好短、中、長期藍圖，才能讓台灣走在對的道路上。第四、勇於克服再生能源供電間歇性的技術挑戰。台灣可透過強韌的電網系統、快速反應的電力機組與儲能技術等方法來因應，積極找出解方。第五、攜手產學研建立完整綠色能源生態鏈。這個生態鏈涵蓋學術研究、產業應用、技術研發等，特別是技術研發需跟產業結合一起投入，才能茁壯再生能源競爭力，進而促進經濟成長。

根據工研院 IEK Consulting 估計，全球太陽能市場規模將從今年的1179億美元，到2021年將成長至1368億美元，成長幅度逾16%，根據行政院主計總處統計，太陽光電去年底總裝置容量已超越水力發電，躍居再生能源之首，至今年4月底為止達 312 萬瓩，年增 53.7％，占整體再生能源總裝置容量比重高達47％，成為台灣再生能源發展的主要推手。

這次發表的技術充分展現工研院從太陽能板回收、設計、測試、發電，以及儲能系統等五項關鍵技術的全方位解決方案。包括讓太陽能模組可回收再生的「太陽能模組資源化科技」、從太陽能模組製造源頭導入循環科技概念的「易拆解太陽光電模組循環新設計」、提供國際檢驗標準的「太陽光電測試實驗室」、以及利用室內微弱光源發電的「染料敏化電池技術」、讓新舊電池可以互相搭配的「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」。

針對台灣再生能源面臨五大關鍵，工研院積極打造台灣永續新未來。記者李珣瑛/攝影
針對台灣再生能源面臨五大關鍵，工研院積極打造台灣永續新未來。記者李珣瑛/攝影
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