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PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

貨幣寬鬆政策重啟 有利於資金行情延續

2019-12-02 10:15經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，中美貿易談判持續，第一階段協議簽訂仍無明確時間表，美國總統川普日前簽署香港人權法案，是否影響中美雙方談判，值得進一步觀察。

面對市場後市，廖哲宏表示，儘管貿易戰不確定持續延宕，不過，根據美國聯準會近日所揭露的報告指出：美國10月至11月中經濟溫和擴張，就業市場依舊緊俏，當前經濟景仍然樂觀。

在資金面，11月以來，外資仍累積買超逾700億元。對此，廖哲宏表示，儘管今年美國聯準會將不再降息，不過聯準會從11月進行每月約600億美元購債計畫，預計持續至明年第二季，此舉無異為貨幣寬鬆政策重啟，有利於資金行情的延續。

在基本面部分，廖哲宏表示，整體科技市場第四季淡季不淡，除了iPhone銷售優於預期外，近期蘋果新發表的Airpod Pro熱銷造成消費者等待時間拉長三至四周；此外，中國雙十一，無線耳機也是熱銷產品之一。

在其他方面，廖哲宏表示，國際IC領先公司像是聯發科及高通紛紛發表新款5G手機晶片，預計手機品牌將於明年第一季陸續發表新的5G手機產品，預期將帶動新產品拉貨動能，也值得關注。簡言之，我們樂觀預期科技需求動能將延續至明年第一季。

美國聯準會手機

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