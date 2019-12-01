資安戰隊發另類年終 高貢獻度隊員可領逾5萬

2019-12-01 17:01 中央社 台北1日電



資安搶旗攻防賽越來越多，吸引年輕人注意。國內CTF戰隊Balsn今年累積未分配獎金約數十萬元，將首次在年底統一分配，如同「年終獎金」，少數貢獻度較高的隊員可領5萬元以上。

成立於2016年的Balsn目前在CTF Time排名世界第2，大多數成員來自台灣大學網路安全實驗室，近年積極參與線上和現場CTF（Capture the Flag）攻防搶旗賽，涉獵領域包括軟體安全、二進位分析、網頁安全、密碼學、物聯網安全等，成員總數超過20人，活躍成員不到20人。

今年Balsn參加約40至50場CTF競賽，幾乎每週都有一場，主要看哪些隊員有空就參加。甚至連比賽地點也有熱門國家之分，例如日本和歐洲較受歡迎，中國大陸的比賽則相對冷門。

Balsn隊員表示，有些CTF戰隊會在每次比賽完後分配獎金，但Balsn今年參加很多比賽，沒時間逐場分配，累積未分配獎金已達數十萬元，內部討論後決定在今年底一次發放，可說是另類的「年終獎金」。

Balsn隊員指出，根據暫定「公式」，每位隊員的獎金會先扣除隊費13%，隊費用途包括補助機票、舉辦聚餐等；再計算出每人的貢獻度，例如是否參加預賽或決賽、若出國參加現場比賽可以加成等，決定每人最終獲得的獎金。

初步估算，Balsn應該有約一半的隊員可以獲得1萬到2萬元獎金，少數貢獻度較多的隊員能夠獲得5萬元以上。

CTF競賽通常分為預賽和決賽，大部分預賽採取線上解謎（Jeopardy）形式，越早回答正確答案的隊伍，分數越高。決賽往往採取現場攻防模式，由每支隊伍防守各自的伺服器，若其他隊伍攻擊漏洞並取得伺服器中的旗幟（Flag），就能獲得分數，如同駭客之間的攻防戰。

趨勢科技日前在日本東京舉辦第5屆CTF搶旗賽決賽，首次採用「動態數值（Dynamic Value）」的解題形式考驗參賽者技術，先解題成功的隊伍可獨得積分500分，若有其他隊伍解題成功，則先解題成功的隊伍積分減少；例如有2支隊伍成功解開同一題，可各獲積分374分。Balsn最終以1662分獲得第3名及獎金20萬日圓（約新台幣5.6萬元），表現亮眼。