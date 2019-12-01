資安業找新血 趨勢科技人資長：熱情學不來

2019-12-01 13:50 中央社 台北1日電



全球資安產業面臨人才缺口，國際資安大廠趨勢科技財務長暨人資長奈吉表示，招募人才時重視熱情、技能和對公司的價值，其中熱情是與生俱來，鼓勵年輕人多利用機會探索興趣。

奈吉（Mahendra Negi）是趨勢科技（Trend Micro）董事會成員，負責全球技術支援、IT、財務與法務等事務。他在2000年5月加入趨勢科技之前，曾任職美林證券（Merrill Lynch），專精於日本的網際網路與軟體產業。

談到企業資安需求，奈吉接受中央社專訪時表示，趨勢科技的企業營收占比從5年前約60%提高到目前約75%，是因為企業為了維護營運，必須增加資安支出，比一般消費者更重視資安。就地區別而言，日本的企業資安市場需求最大，其次為美國、歐洲、亞太區和中東地區。

他說，儘管世界各地都對資安人才都有需求，但學校相關教育不足，導致全球資安人才面臨缺口。為了讓民眾意識到資安產業的重要性，趨勢科技從2015年開始舉辦全球Capture the Flag（CTF）網路攻防搶旗賽，透過模擬現實世界面臨的威脅情境來考驗參賽者的資安技能，趨勢科技也從中學習如何改進。

談到台灣資安人才的優勢，奈吉認為，台灣人比較外向且願意向外學習，例如外派到其他國家時，可以很快融入當地團隊。歷屆CTF比賽也有學生組成的台灣隊伍表現很好，樂見越來越多台灣人願意投入學習資安產業的知識。

針對招募人才的條件，奈吉指出，趨勢科技會觀察面試者的學習能力、合作能力及決策能力，因為駭客行為不斷改變，資安產業很多工作無法獨力完成。

他也直言，能否在資安產業勝任工作，最終還是要看自己有沒有天生的熱情，才會有動機學習技能，並展現對公司的價值。因此他鼓勵年輕人多利用機會探索，了解自己對資安是否有興趣。

舉例來說，趨勢科技近期推動一項人才培訓計畫，讓年輕人在3到6個月內接受簡報技巧等訓練，且不派任工作，結業後可取得相關證書。趨勢科技把這項計畫視為對人才的投資，已拓展到埃及、印度、巴西、美國、歐洲等地，其中20%到25%的受訓者有意願留在趨勢科技工作，能幫趨勢科技找到對的人才。