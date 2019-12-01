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12月新制一次看！ Uber叫車難、發票中5千內免繳稅

南科團隊獲科技部創新創業計畫大獎 275萬元獎金入袋

2019-12-01 11:35聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

科技部108年第二梯次創新創業激勵計畫決選前5強出爐，南科8組團隊躋身FITI前18強，其中1組團隊獲得創業傑出獎、3組取得創業潛力獎，共獲得275萬元創業獎金。

這次與會團隊在小巨蛋進行DEMO展現亮眼創業成果，來自高雄醫學大學的Good Lock團隊獲得創業傑出獎，獨得200 其開發可改善抗體副作用的萬能抗體鎖，利用抗體自身「Hinge」結構作為抗體鎖，在正常組織，抗體藥活性將被抗體鎖抑制，唯有遇到解鎖工具-疾病區特有酵素，抗體鎖才可被解鎖、移除，抗體藥重新恢復原療效，藉此降低抗體藥副作用，提升患者用藥安全性。

獲得創業潛力獎團隊分別為凡立橙、傾心陪玩ＡＰＰ及GI Ranger團隊；凡立橙旗下經營「ECOCO循環經濟」品牌，以IOT技術結合線上與線下的服務，經由創新智慧型高科技回收技術，透過環保教育及有趣使用體驗，高效提升民眾環保素質升級當前資源回收型態。

傾心陪玩ＡＰＰ看準2019年全球遊戲市場營收將達1521億美元，其中，亞太遊戲市場收入將達到722億美元，占全球遊戲規模的47%，而台灣就有高達1450萬遊戲玩家；傾心陪玩ＡＰＰ以台灣遊戲市場起家，建構一個電競遊戲線上陪玩媒合社交平台APP，讓每個想玩遊戲玩家，都能透過此平台隨時線上組隊並找到線上陪玩的夥伴，未來將此模式往東南亞及美國拓展。

GI Ranger團隊，創立寵物保健品牌Dr. Andrew，針對犬貓腹瀉調配出高效天然草本配方GI Ranger，2019 年起與台大獸醫系林辰栖教授合作臨床案例研究，於10例以上犬貓實測達腹瀉改善效果、無肝毒素，為毛孩最佳照護配方。

南科管理局表示，自民國102年設立南科創業工坊，截至108年10月底，累計有148組團隊進駐創業工坊、81組團隊成立公司（資本額合計逾16.98億元）、9隊進駐園區內育成中心、14隊成為園區科學工業，擴大南科園區創新及研發能量。

來自高醫的GOOD LOCK團隊獲得108年第二梯次科技部創新創業激勵計畫創業傑...
來自高醫的GOOD LOCK團隊獲得108年第二梯次科技部創新創業激勵計畫創業傑出獎及200萬元獎金。圖/南科管理局提供
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南科輔導GOOD LOCK、凡立橙、傾心陪玩APP及GI RANGER獲科技部大...
南科輔導GOOD LOCK、凡立橙、傾心陪玩APP及GI RANGER獲科技部大獎。圖/南科管理局提供
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