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資訊月4日登場 AI很吸睛

2019-12-01 01:09經濟日報 記者謝艾莉／台北報導

一年一度「資訊月」即將在12月4日登場，到12月8日一共舉行五天，每年的資訊月為年底最重要的買氣指標，各大廠商無不使出渾身解數力拚銷售量，可望帶動電腦周邊商品買氣。

主辦單位台北市電腦公會表示，今年回歸資訊月的初衷「科普教育」，同期展出的EdTech臺灣教育科技展，是全臺灣最大、最完整的教育科技交流平台，讓科普不只在校園，也在現在和未來生活的每一天。

值得注意的是，今年資訊月很AI，主辦單位特於資訊月現場設置AI主題館，將複雜的AI原理轉化為淺顯易懂的知識傳播內容，主題館依據人工智慧的發展、特色與未來性進行規劃，區域分別為「開」、「源起」、「知」、「辨」、「動」、「演化」、「集大成」及「遇見AI更好的未來」等，讓民眾更了解AI。

今年的資訊月在世貿一館舉辦，預估一天將吸引8至10萬人潮，顛峰期更可望達16萬人，預期五天展期的參觀總人潮可望達5、60萬人，將創造數十億元以上的商機。

近期台股將有股濃濃的資訊月味道，進一步炒熱電子產品熱潮，此次資訊月中，各大品牌都會利用展覽擴增銷售量，無論是消費性電子、資訊通路等廠商業績均有成長空間。

像是宏碁除了有推出好康活動外，同時也將舉辦Predator League台灣區總決賽起跑記者會，華碩也宣布即日起至12月31日，推出不限品牌的筆電、桌上型電腦產品舊換新活動，依處理器型號，活動期間在全台華碩皇家俱樂部或是資訊月華碩攤位回收舊機，最高可獲得15,000元購機折價券。在促銷活動下，可望挹注包括華碩、宏碁等大廠的業績。

資訊月華碩宏碁

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