台積供應鏈5日辦論壇 市場聚焦

2019-12-01 01:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ／台北報導



台積電董事長劉德音 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 台積電總裁魏哲家 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 晶圓代工大廠台積電將於12月5日舉辦「2019供應鏈管理論壇」，供應商表示，隨著5G需求增溫，外界高度關注台積電先進製程的進展，以及對供應商釋出什麼訊息。

台積電創辦人張忠謀在去年6月初卸任後，正式進入由董事長劉德音和總裁魏哲家當家的平行領導雙首長制。

台積電按照時間表進行的先進製程，在10月初宣布首度導入極紫外光（EUV）微影技術的7奈米強效版製程（N7+），已自今年第2季開始量產；劉德音在11月初的運動會上，也釋出喜訊，包括5奈米製程準備就緒，2020年5奈米製程將接續7奈米製程，預料2020年將是台積電大成長的一年。

此外迎接明年5G商轉元年，台積電在日前法說會上指出，5G動能比預期強勁，5G手機滲透率預估由原先的個位數百分比上調至15%，並因需求強勁，將今年資本支出金額由原先的100至110億元，大幅上調至140至150億元，也創下台積電資本支出新高紀錄。

魏哲家當時說明，5G智慧手機有三大特點，推升半導體產品的需求，第一是使用鏡頭更多、畫素增加到2,000萬至4,000萬不等；第二是手機性能更高，因此需要更好的電源管理IC；第三則是需要能使用更多頻道，因此在RF射頻晶片也有一定要求。

在國內外晶片大廠持續下單，台積電今年第3季產能滿載，第4季除7奈米產能塞爆外，16奈米也出現能產能不足的問題，供應鏈指出，造成交貨時程必須延長一倍，同時台積電也積極布局更先進的5奈米以下先進製程發展，為後續業績持續注入成長動能。