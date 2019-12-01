親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台積供應鏈5日辦論壇 市場聚焦

2019-12-01 01:07經濟日報 記者李孟珊／台北報導

台積電董事長劉德音 （聯合報系資料庫）
台積電董事長劉德音 （聯合報系資料庫）
分享
台積電總裁魏哲家 （聯合報系資料庫）
台積電總裁魏哲家 （聯合報系資料庫）
分享
晶圓代工大廠台積電將於12月5日舉辦「2019供應鏈管理論壇」，供應商表示，隨著5G需求增溫，外界高度關注台積電先進製程的進展，以及對供應商釋出什麼訊息。

台積電創辦人張忠謀在去年6月初卸任後，正式進入由董事長劉德音和總裁魏哲家當家的平行領導雙首長制。

台積電按照時間表進行的先進製程，在10月初宣布首度導入極紫外光（EUV）微影技術的7奈米強效版製程（N7+），已自今年第2季開始量產；劉德音在11月初的運動會上，也釋出喜訊，包括5奈米製程準備就緒，2020年5奈米製程將接續7奈米製程，預料2020年將是台積電大成長的一年。

此外迎接明年5G商轉元年，台積電在日前法說會上指出，5G動能比預期強勁，5G手機滲透率預估由原先的個位數百分比上調至15%，並因需求強勁，將今年資本支出金額由原先的100至110億元，大幅上調至140至150億元，也創下台積電資本支出新高紀錄。

魏哲家當時說明，5G智慧手機有三大特點，推升半導體產品的需求，第一是使用鏡頭更多、畫素增加到2,000萬至4,000萬不等；第二是手機性能更高，因此需要更好的電源管理IC；第三則是需要能使用更多頻道，因此在RF射頻晶片也有一定要求。

在國內外晶片大廠持續下單，台積電今年第3季產能滿載，第4季除7奈米產能塞爆外，16奈米也出現能產能不足的問題，供應鏈指出，造成交貨時程必須延長一倍，同時台積電也積極布局更先進的5奈米以下先進製程發展，為後續業績持續注入成長動能。

台積電奈米5G

相關新聞

資訊月4日登場 AI很吸睛

2019-12-01 01:09

台灣半導體大咖為什麼也「哈日」？台積電聯手東大、新唐買松下的背後佈局

2019-11-30 08:04

聯電 傳奪三星5G大單

2019-11-30 00:25

台積供應鏈論壇 下周登場

2019-11-29 23:59

英特爾CPU外包 三星意外受惠

2019-11-29 23:59

台達電攻綠電 推儲能方案

2019-11-29 23:47

仁寶攜浩鑫 攻長照市場

2019-11-29 23:47

華碩創新 雙螢幕NB來了

2019-11-29 23:21

華碩手機事業 拚三年內賺錢

2019-11-29 23:21

台數科揪伴攻自駕公車 申請試營

2019-11-29 23:21

台數科拿下LINE TV獨家授權

2019-11-29 23:21

5G等四大類產品線帶動 正崴看好2020年營運

2019-11-29 22:05
看更多

熱門文章

台灣半導體大咖為什麼也「哈日」？台積電聯手東大、新唐買松下的背後佈局

2019-11-30 08:04

銷售一哥RAV4 逼死國產車？

2019-11-30 13:51

別被雇主A了！特休假、補休假沒休完 新制規定要這樣做

2019-11-30 10:46

已領勞保老年給付、勞退金 銀髮族重返職場可再領嗎？

2019-11-30 18:17

京華城最後營業日 湧進10萬人潮

2019-11-30 18:54

卡費自動扣繳仍憂重複扣款？這些撇步你要知道

2019-11-30 19:52

京華城熄燈！26年員工忍著哭：初二回娘家都到京華城

2019-11-30 17:03

神車RAV4 寫下國內進口車單月銷售歷史新高

2019-11-30 13:15

謝謝你陪我長大！為何京華城熄燈 小朋友特別難過？

2019-11-30 20:50

全球人壽 蛻變在地化大咖

2019-11-30 01:31

竹科才女辦畫展 讓科技與藝術交流對話

2019-11-30 18:14

進口車大戰 2020誰爭鋒？

2019-11-30 13:51

中信金 創新金融服務上秀

2019-11-30 01:16

監理沙盒新實驗今上線 北富銀推區塊鏈跨行轉帳

2019-11-30 16:45

提前作好退休金三腳 退休好樂活

2019-11-30 21:02

12月天然氣估小幅調降 桶裝瓦斯擬不調整

2019-11-30 14:38

貿協農特產品展售會 即飲珍奶驚艷外商

2019-11-30 19:29

產業脈動／2020原油穩中帶壓 塑化各走各路

2019-11-30 13:51

2019國泰陳偉殷棒球訓練營 首度前進台南

2019-11-30 13:46

金融科技展國泰金打造航空站 顧立雄體驗出國快速投保

2019-11-30 13:14

5G拉動 PA三雄第4季業績持續加溫

2019-11-30 13:13

國際車廠 導入熱門車款搶市

2019-11-30 11:34

跟著國泰金控去旅行！金融科技展打造航空站主題展區

2019-11-30 10:52

高雄仁武產業園區招商 1字頭吸引置產客

2019-11-30 10:34

中信善盡企業社會責任 獲國際肯定

2019-11-30 13:51

台北港區租金太高…頻流標

2019-12-01 00:55

2019台灣企業永續獎 國泰金大贏家獲多項肯定

2019-11-30 10:48

台積供應鏈5日辦論壇 市場聚焦

2019-12-01 01:07

死亡保障門檻調整 儲蓄險保費將至少漲5％

2019-12-01 00:51

台幣強勢 銀行推換匯優惠搶客

2019-12-01 00:52

三陽、中華車 衝機車銷量

2019-12-01 00:55

資訊月4日登場 AI很吸睛

2019-12-01 01:09

智慧城市應用／台廠打群架 搶新南向商機

2019-11-30 23:58

匯市最前線／台幣短線估區間震盪

2019-12-01 00:24

台灣醫療科技5日開展 大咖雲集

2019-12-01 01:08

換匯趨多元 貨比三家 荷包省更多

2019-12-01 00:52

新北土地標售 買氣看俏

2019-12-01 00:59

生醫大趨勢 4日論壇把脈前景

2019-12-01 01:08

新課綱點火 炒熱教育科技

2019-12-01 01:38

11月製造業PMI 明發布

2019-12-01 01:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top