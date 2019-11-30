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16歲休學少女怒瞪川普後 12月要讓飛西班牙的元首們頭大

台灣半導體大咖為什麼也「哈日」？台積電聯手東大、新唐買松下的背後佈局

2019-11-30 08:04商業周刊 蔡靚萱／商業周刊

台積電董事長劉德音。 （路透）
台積電董事長劉德音。 （路透）
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摘要

1. 新唐科技以76億元吃下日本Panasonic半導體子公司PSCS。

2. 台積電策略聯盟東京大學，大舉在日本徵才。

每天3分鐘，看一則時事，長一個知識。

本週台灣半導體界的熱門關鍵字，就是「日本」。台廠近年大舉收購日企，背後藏有這樣的策略佈局。

台積電擴大在日本投資，由董事長劉德音親自出馬，赴日與東京大學簽約策略聯盟，在材料、物理、化學等領域合作研發，還全面啟動日本招募計畫，在橫濱徵才。而華邦電旗下新唐科技，也宣布以2.5億美元（約合76億元台幣）吃下日本松下（Panasonic）虧損的半導體子公司PSCS。

若再加上今年稍早，聯電出資約160億元台幣併購與富士通半導體（FSL）合資的12吋晶圓廠全部股權。台灣半導體公司集體瘋日本，原因到底是什麼？

專家分析，背後原因有三：

第一，接收日本人才與技術，對抗崛起的紅色供應鏈

近年來，日本半導體產業因製造成本過高，對國際市場變化掌握不足，呈現虧損狀態，大集團陸續分拆旗下半導體部門出售。

《日經新聞》（Nikkei）指出，台商此舉是為了與崛起的陸企競爭，趁機接收日本人才與技術。日經分析，台商過去透過在大陸設廠，取得低成本優勢，建立了電子産業聚落，但在研發上仍有提升空間，由於紅色供應鏈的威脅不斷升高，例如明年陸企預計就要正式量産DRAM，台商有必須加快補足弱項的痛點需求

第二，進入日本市場，跳脫與陸廠殺價的競爭泥沼。

另一方面，趁勢進入日本市場也是重點。

台灣半導體業界人士分析，正因為日本客戶對品質要求很高，買日本廠、做日本市場可以提升台廠製造品質。相較之下，做大陸市場往往淪於拚成本

第三，因應中美貿易戰，搶食日本進口大陸商機。

其中，華為訂單最為肥美。今年美國實施華為禁令以來，接收了最大筆訂單的，就是日商。華為董事長梁華上週在日本一場記者會上透露，今年日本將取代美國，躍升為華為的最大採購來源，全年採購金額首次破兆，高達1.1兆日圓（約合3000億元新台幣）。

目前華為除了採購村田製作所、京瓷的零組件，也是Sony影像感測器的大戶。梁華還說，為了明年拼5G市場，更加確立了日本成為華為零組件採購的最大供應國地位。

《日經》預測，台灣半導體廠收購日企的趨勢，未來還將持續好一段時間。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

半導體台積電新唐Panasonic聯電紅色供應鏈DRAM貿易戰華為東京大學

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