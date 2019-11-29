5G等四大類產品線帶動 正崴看好2020年營運

2019-11-29 22:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



正崴董事長郭台強。記者蕭君暉／攝影 分享 facebook 正崴在5G傳輸線產品、真無線耳機零組件，電動車(滑板車與自行車等)，以及遊戲搖桿等四大類產品線帶動下，加上該公司配合客戶的產能移轉已準備就緒，樂觀看待2020年營運將優於今年。

正崴今（29）日參加券商舉辦的法說會，該公司2019第3季稅後純益為10.65億元，季增4.52倍，創下單季新高，單季每股純益為2.2元；累計2019前三季稅後純益為13.56億元，優於去年同期稅後淨損2.89億元，每股純益為2.8元。

正崴發言人廖桂隆表示，該公司目前營收占比，分別為電子零組件(3C Component)41%、系統組裝(System)46%、通路(Channel)5%，至於毛利率，零組件毛利率10-13%、系統組裝8-12%、通路7-10%。

正崴表示，該公司2018年上半年虧損，主要是人力招募費用，導致2018年上半年虧損，因為中國大陸的人力仲介招募費用很高，在沒有人力招募的一次性費用後，該公司去年下半年開始轉盈，目前正崴寧可讓現有員工薪資增加、鼓勵內部引薦，並發給獎金等，同時加重產線自動化，來解決人力短缺問題。

展望2020年，他說，三大業務，在零組件方面，將擴展珍無線耳機與醫療用零組件，配合中國品牌手機客戶積極拓展印度市場，搶攻零組件產品，並開發電動汽車、機車、自行車與滑板車用各項模組產品，擴展車用與筆電端的軟板與連接器產品，

系統產品方面，則配合客戶生產各類型電動滑板車、配合電競與遊戲機客戶生產搖桿、與周邊配件產品，開發5G之雲端伺服器使用之高速傳輸模組，擴展無線充電產品。

他說，正崴的系統產品2019年以來成長23%，今年多出一個電競遊戲機搖桿，成長最多，今年也多做了滑板車，也有成長，並會持續出貨到2020年。

2020年產品成長動能，包括系統整合5G產品，其中5G的400G產品，目前小量出貨給國內客戶，目前有在跟美系客戶接洽，明年會有貢獻，美系客戶量比較大。另外，零組件的真無線耳機、系統組裝的滑板車等，明年成長也看好。

對於美中貿易戰，他說， 受關稅影響最大的是遊戲機相關產品，至於其他零組件，因為直接交給中國客戶組裝廠，這部分沒有太大的影響，但也有規劃配合客戶，去印度等東南亞地點發展。