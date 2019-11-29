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面板價格谷底已過 友達、群創29日居外資買超一、二名

2019-11-29 19:22經濟日報 記者張義宮／即時報導

面板類股今日由「面板雙虎」友達及群創領軍，展現上攻氣勢。圖為群創三摺摺疊平板面板...
面板類股今日由「面板雙虎」友達及群創領軍，展現上攻氣勢。圖為群創三摺摺疊平板面板。圖／聯合報系資料照片
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面板價格谷底已過，外資大舉買超面板雙虎三天；友達（2409）股價今（29）日收盤8.78元、上漲3.78%、群創收盤7.9元、漲3.54%，並且，友達、群創今日在外資買超分居第一、第二大。彩晶的外資買超也有11,148張，排名第三大。

今日友達外資買超達72,538張；群創為53,584張，外資大舉買超背書，為面板回春注入有力強心劑；最近三個交易日友達累計外資買超達133,531張，群創為117,939張，都超過10萬張以上的大量。雙虎的股價也回升，友達及群創今日收盤價8.78 元、7.9元，均雙雙一舉突破5、20及60日線。

群創表示，獨家5.99吋超窄下邊框全屏手機，採用ODTG（三閘極全屏驅動電路One Data Triple Gate）技術，這項自主開發特殊驅動電路及畫素排列方式，突破現有IC輸出限制，減少資料線數量，可移除傳統資料線解多工電路空間，相較現有技術，可有效縮減下邊框，並提供足夠充電時間達到高頻驅動等優點。

群創已與多家品牌廠商合作，預計於明年第2季量產，將可挹注在手機螢幕的出貨量。

諮詢機構IHS Markit顯示器研究總經理謝勤益指出，面板報價11月止跌，面板景氣可望在明年第1季及第2季之間回春，看到好轉的曙光。原因在於南韓面板大廠減產、下游庫存水位降低，有助回補效益將會顯現。在面板減產、稼動率降低的綜合因素下，對面板供過於求的壓力將會減緩。

面板群創外資

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