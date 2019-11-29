瑞軒兩大客戶小米、三星代工增加 挹注第4季獲利可期

2019-11-29 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



電視代工大廠瑞軒（2489）最大客戶小米電視第3季穩居大陸市占第一大，全年瑞軒出貨小米預估可供應達200萬台，佔比達一半；瑞軒開闢繼蘇州之後第二生產據點的越南基地，第4季第二條生產線量產全開，供應三星佔比上升至二位數；均可挹注瑞軒第4季持續獲利可期，並將高於第3季。

瑞軒表示，小米電視的企圖心強烈，今年全球目標銷售量衝上千萬台大關，對瑞軒電視的出貨量有正面的效益，代工的機種也很全面化，並受惠小米電視售價很積極、親民化的效益，在55吋及65吋符合比逐漸提升；因應大陸市場的需求，以蘇州廠來供應，面板則採用友達、群創、三星及京東方等的為主。

根據奧維雲網統計，小米電視出貨量在第3季穩居大陸市占第一，市占率達16.9%，同時穩居全球電視出貨量前五位。小米電視也躍居瑞軒最大單一客戶，在電視出貨量佔比已達50%，重要性愈來愈高。

瑞軒指出，今年單是電視出貨規模目標可達400萬台，比去年的340萬台，年增17%，除蘇州廠之外，越南廠扮演第二大生產據點，以供應外銷美國市場及東協兩大市場為主。目前受到美中貿易戰影響，大陸外銷美國市場的關稅20%，是每家製造廠都無法負荷的壓力，瑞軒越南廠自6月投產，9月份裝置第二條生產線，趕在第4季量產出貨，扮演去化貿易戰關稅障礙的機能，所生產美規、東協規格的電視，將是衝刺這二塊市場的利器。

前三季瑞軒的每股純益 （EPS）分別是0.01元、0.16元及0.01元，前三季EPS為0.18元。法人預估，第4季是瑞軒營運的旺季，營收佔比可達達近30%，第4季獲利將優於第3季，全年EPS也將超過去年的0.19元。