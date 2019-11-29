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引領電商巾幗傳奇 創業家「妯娌」獲台灣百大MVP經理人

2019-11-29 18:22經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

經理人月刊今（29）日公布2019年台灣百大MVP經理人獎項，創業家集團共同創辦人廖家欣及吳佩雯，分別喜獲「台灣Super MVP 經理人」的最高榮譽獎項及「台灣百大MVP經理人」殊榮，雙喜臨門也象徵企業女力崛起，創業家兄弟背後的創業家妯娌，不僅是最強的後盾，也不斷透過其各自專才確實帶領集團發展，成為台灣女性創業家的典範，寫下巾幗傳奇的榮耀新頁。

創業家集團由郭書齊、郭家齊、吳佩雯、廖家欣四位共同創辦人齊打造，為業界獨特的兄弟、夫妻、妯娌檔，其事業版圖包含創立於2012年5月的創業家兄弟（8477），為台灣證券市場正式掛牌上櫃之網路電子商務公司，旗下營運B2C電子商務網站「生活市集」。

2016年，創業家跨入B2B2C電商領域，由旗下持股的子公司「松果購物股份有限公司」（6740）營運電子商務平台「松果購物」。2019年更成立子公司「新時代電商股份有限公司」，四位創辦人不斷在網路電商領域開枝散葉，帶領產業及企業成長。

現任創業家總經理廖家欣，專精數位行銷領域，在數位競逐激烈的世代不斷帶領團隊擁抱科技掌握數據，並跟緊趨勢脈絡打造新時代下的電商平台，在面對近年來廣告流量紅利消失之下，其積極推動布局MVP（Mobile、Value、Personalization）三大廣告策略，有效帶領集團成長並規模化，今年更靠自有產品放大品牌聲量，自有品牌在4個月內單月業績成長超過1000%，帶動生活市集的能見度及卓越。

吳佩雯為現任松果購物總經理，其曾帶領創業家兄弟創下最快上櫃電商之紀錄，2016年再度創辦松果購物打造集團第二成長曲線，善於運用女性領導人的特殊溫柔堅毅力量，帶領激發團隊朝多面向的策略發展，亦持續發揮法律財務專業幫助松果購物在商業策略上的靈活運營，有效帶領松果購物從管理制度機制核心提升營運效率，並透過商業策略建立小而美的獲利模式，成為無懼電商大戰之下的最速成長電商黑馬，今年松果購物也正式登錄興櫃，朝資本市場持續邁進。

廖家欣及吳佩雯不約而同，將一切榮耀歸功於團隊。廖家欣特別表示，「趨勢引領產業發展，而企業的發展本質還是在於團隊，12年的創業經驗告訴我『唯有培育人才、擁抱科技才有機會突圍勝出』，這是我們四位創辦人一路上的堅持，也謝謝這群夥伴付出，才能一起創造更多的奇蹟！」

吳佩雯則表示，團隊是每個創業的基底，在你什麼都還沒成功之前，你唯一能擁有的最大資源即是團隊，我們很幸運擁有一群平均年齡28歲的熱血的夥伴，即便開站就遇到電商大戰但我們卻能逆勢成長，每年仍維持100%的高度躍進，這樣的成績是大家一起創造的，相信松果購物這艘火箭還會持續衝刺再創亮眼佳績。

創業家「妯娌」榮獲「台灣百大MVP經理人」殊榮，左為廖家欣，右為吳佩雯。圖／創業...
創業家「妯娌」榮獲「台灣百大MVP經理人」殊榮，左為廖家欣，右為吳佩雯。圖／創業家提供
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吳佩雯喜獲「台灣百大MVP經理人」殊榮，感謝團隊付出。圖／創業家提供
吳佩雯喜獲「台灣百大MVP經理人」殊榮，感謝團隊付出。圖／創業家提供
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創業家兄弟總經理廖家欣榮獲台灣Super MVP經理人。圖／創業家提供
創業家兄弟總經理廖家欣榮獲台灣Super MVP經理人。圖／創業家提供
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創業家兄弟電商電子商務

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