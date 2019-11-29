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創業家創辦團隊女將廖家欣、吳佩雯 獲經理人月刊獎項

2019-11-29 17:58經濟日報 記者彭慧明／台北即時報導

創業家兄弟總經理廖家欣 (本報系資料庫)
創業家兄弟總經理廖家欣 (本報系資料庫)
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業界知道創業家集團的創業「兄弟檔」郭書齊和郭家齊，但其實創業團隊中，兩人的太太廖家欣及吳佩雯不僅是妯娌關係，也是創業團隊共同創辦人。經理人月刊今天公布2019年台灣百大MVP經理人獎項，創業家集團共同創辦人廖家欣及吳佩雯分別獲「台灣Super MVP 經理人」和「台灣百大MVP經理人」殊榮，象徵企業女力崛起。

創業家表示，創業家兄弟背後的創業家妯娌不僅是最強後盾，也不斷透過各自專才確實帶領創業家集團發展。

創業家集團由郭書齊、郭家齊、吳佩雯、廖家欣四位共同創辦人合力創辦，是業界獨特的兄弟、夫妻、妯娌檔，其事業版圖包含創立於2012年5月的創業家兄弟，旗下營運B2C電子商務網站「生活市集」；2016年跨入B2B2C電商領域，由旗下持股的子公司松果購物營運電子商務平台「松果購物」；2019年成立子公司「新時代電商股份有限公司」，四位創辦人不斷在網路電商領域開枝散葉，帶領產業及企業成長。

創業家兄弟總經理廖家欣專精於數位行銷領域，在數位競逐激烈的世代不斷帶領團隊擁抱科技掌握數據，並跟緊趨勢脈絡打造新時代下的電商平台，在面對近年來廣告流量紅利消失之下，其積極推動布局MVP （Mobile、Value、Personalization）三大廣告策略，有效帶領集團成長並規模化，今年更靠自有產品放大品牌聲量，自有品牌在4個月內單月業績成長超過1000%，帶動生活市集的能見度及卓越表現；吳佩雯為現任松果購物總經理，其曾帶領創業家兄弟創下最快上櫃電商之紀錄，2016年再度創辦松果購物打造集團第二成長曲線，今年松果購物也正式登錄興櫃，朝資本市場持續邁進。

創業家兄弟電商電子商務

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