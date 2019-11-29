主計總處上修今年經濟成長率至2.64％ 預測明年2.72％

2019-11-29 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



主計總處今（29）日公布第3季經濟成長率初步統計為2.99%，較預測數增加0.32個百分點。同時，主計總處上修今年經濟成長率至2.64％，也較預測數增加0.18個百分點，並預測2020年經濟成長率2.72％，優於預期。

主計總處指出，國際貨幣基金(IMF)10月預測2020年全球貿易量將年增3.2％，高於108年1.1％，加上台商回台增加產能對出口之正面效果持續發酵且益加擴大、國內半導體製造具領先優勢的進階製程產能亦陸續開出，以及5G行動通訊、高速運算、人工智慧及物聯網等新興應用蓬勃發展，可望維繫我國出口動能。預測2020年以美元計價海關出口值3,389億美元，年增3.12％，進口2,899億美元，年增2.28％，併計服務並剔除物價因素後，輸出、入分別實質成長2.69％及2.65％。

民間消費方面，雖金融市場不確定性仍高，惟車市及智慧手機買氣轉旺，加以股市交易回溫，有助支撐民間消費，預測108年民間消費實質成長2.00％(下修0.03個百分點)。

國內就業市場穩健，惟國內人口老化及少子女化等結構性因素持續約制，預測2020年民間消費實質成長2.02％(下修0.03個百分點)。

民間投資方面，半導體廠商增加高階製程投資，以及回流台商持續擴充產能，增添設備及廠房，可望推升成長動能，預測108年民間投資實質成長7.61％(上修2.60個百分點)。

展望2020年，為肆應新興應用需求，半導體業者持續投資先進製程，台商回流熱度持續，外國企業對台投資積極，離岸風電等綠能投資加速進行，電信業者逐步開展5G網路布建，以及政府戮力優化國內投資環境等，可望帶動企業投資穩健擴增。在今年高基期下，預測全年民間投資實質仍將成長4.05％(上修0.93個百分點)。