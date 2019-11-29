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電感供不應求 台達電旗下乾坤規劃擴產五成

2019-11-29 17:22經濟日報 記者吳凱中／新竹即時報導

台達人資長陳啟禎（右）代表台達獲副總統陳建仁頒贈十大永續典範台灣企業獎座。 圖...
台達人資長陳啟禎（右）代表台達獲副總統陳建仁頒贈十大永續典範台灣企業獎座。 圖／台達電提供
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看好明年5G智慧手機需求，加上iPhone11系列熱銷，讓台達電（2308）旗下被動元件大廠乾坤電感供不應求，台達電資深副總裁暨乾坤董事長劉春條透露，「很多客人蹲工廠」搶貨，在稼動率滿載下，乾坤規劃大幅擴產五成，將於今年12月開始陸續開出新產能。

據悉，由於台達被動元件大客戶蘋果iPhone 11系列熱銷，導致乾坤產能幾乎被其包下，甚至出現零庫存的的特殊情況。此外，太陽誘電（Taiyo Yuden）今年10月受到颱風影響，導致旗下「福島太陽誘電」電感工廠停工，導致供應更加緊缺。

劉春條透露，儘管現在進入產業淡季，但智慧手機需求暢旺，導致高階電感現在還在缺貨，讓乾坤工廠稼動率滿載，「很多客人蹲工廠裡面（搶貨）。」

乾坤主攻電感，目前為全球手機領域業界龍頭，單月出貨量達10幾億顆，供應千萬台手機，在相關電感供應商中，供應量超過太陽誘電、村田製造所等知名日系大廠。

展望未來，由於智慧手機走向5G，因應新功能，5G智慧手機電感用量相較4G手機平均增加20-25%。另外，雖然零組件用量增加，但手機尺寸必須保持相同大小，這也導致零組件必須縮小，考驗業者技術能力。

劉春條強調，5G對乾坤影響一個是手機，另一個是基地台，手機部分乾坤目前是全球領先廠商，電感能做得更小，但效能更好，客戶也說乾坤技術跟同業比起來領先至少一年以上。

因應需求緊俏，乾坤也啟動電感擴產計畫，預計比現有產能增加四至五成。新產能將於今年12月開始陸續開出，擴產不會只限於單一廠房，而是全部工廠一起擴產。

在智慧手機之外，乾坤也重兵佈局車用電子，目前相關業務每年營收都有3至4千萬美元增長。劉春條解釋，雖然車輛總數沒增加，但因車用電子新應用崛起，如5G通訊、自動駕駛、攝像頭、MCU、ECU等，皆讓電感用量增加。

乾坤目前電感主要供應終端產品仍是智慧手機，汽車相關營收還未達顯著比例，但預估2至3年後，汽車類業務佔營收比重將超過NB、伺服器（兩者合計約一成）。

智慧手機5G台達電

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