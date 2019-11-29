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仁寶攜手浩鑫跨入長照市場 推動不老社區

2019-11-29 17:11經濟日報 記者 蕭君暉/台北即時報導

仁寶集團旗下子公司神寶醫資今天攜手浩鑫，與嘉義縣政府共同舉辦「智慧城鄉，不老社區-智慧C點啟動記者會」，宣達全面在嘉義縣升級C級巷弄長照站，持續推動長者預防及延緩失能訓練，並同步記錄健康歷程，成為全台模範智慧長照C據點。

嘉義縣政府近年來持續推動社區預防及延緩失能照護計畫，帶領社區長者透過肌力、平衡等課程訓練，享受邁向逆齡樂活的歷程。神寶醫資表示，嘉義縣政府推動的照護計畫，讓「預防及延緩失能」不是口號，而是成為每日實踐的行動，透過預防及延緩失能訓練肌耐力預防長者跌倒，並且用物聯網設備與健康雲平台紀錄身體狀況，持之以恆建立長者專屬的健康歷程。

仁寶集團積極投入智慧醫療事業發展，強調以物聯網應用為基礎協同地方政府落地發展，2019年成立醫療事業子公司「神寶醫資股份有限公司」，專責醫療物聯網解決方案及政府健康照護專案的永續運營。擁有仁寶產品與雲平台技術的支持，神寶醫資傾心力投入與縣市政府、長照機構和醫療院所共造高齡友善的照護環境，積極透過智慧科技提升銀髮照護品質與便利。

此次由神寶醫資承接經濟部工業局的「居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台」專案計畫，透過專業分工全面建造照護據點，仁寶負責雲健康管理平台研發，神寶醫資負責健康照護示範據點建置及推廣，浩鑫則著眼於社區，深入社區據點及居家推動健康量測服務，同心協力將物聯網科技導入縣民生活場域，期許能為「不老社區」共盡心力。

仁寶攜手浩鑫跨入長照市場，推動不老社區。仁寶/提供
仁寶攜手浩鑫跨入長照市場，推動不老社區。仁寶/提供
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