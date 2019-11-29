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網路家庭 獲金炬獎雙獎項肯定

2019-11-29 16:34經濟日報 記者彭慧明／即時報導

網路家庭在中華民國傑出企業管理人協會主辦的15屆金炬獎獲得雙獎項，包括「年度十大績優企業獎」與「優良顧客滿意度獎」雙重肯定。PChome網路家庭秉持「Everyday Reliable」的核心精神，在企業理念、未來營運規劃、社會公益、顧客關係管理、服務品質等評分項目皆獲肯定，PChome 24h購物率先推動離島網購運費減半優惠、綠色購物計畫，推動全面永續發展，並持續打造友善職場，深獲評審委員好評，在激烈的競爭中脫穎而出，成為今年唯一的電商受獎業者。

PChome網路家庭執行長蔡凱文表示，網家始終堅持追求創新，推動台灣電商速度革命，首創全台24小時到貨服務，讓台灣消費者進入一日電商生活圈，提供360度全方位的服務內容。未來將持續強化網家生態系資源，積極投資台灣電商各項基礎建設，努力協助中小企業的優質商品進軍海外跨境市場，打造多元化創新的電商服務。

PChome網路家庭推出的「速度經濟」縮短消費者的等候時間，帶領全台電商服務全面進化，為提升服務品質，更成立全台第一個電商自有物流公司，2019年底預計推出「台北6小時到貨服務」，強化全台配送能量，促進24小時到貨服務模式再升級，亦持續導入AI人工智慧，整合各式產品資訊及消費數據，積極開放與外部合作，成為產業中創新發展的領導品牌。

PChome於2005年在台灣證交市場掛牌，深耕台灣已逾20年，目前集團服務橫跨B2C、C2C、B2B2C、網路金融等領域，以滿足消費者日常生活所需為前提，擴充在地服務和多元跨國商品選擇。

電商PChome網路家庭

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