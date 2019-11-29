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工業局攜NVIDIA、資策會 助中部製造業升級

2019-11-29 16:29經濟日報 記者宋健生／即時報導

製造業如何運用AI人工智慧導入生產線，已成為我國製造業的顯學。經濟部工業局主辦的「製造業瑕疵檢測解決方案研討會」，今(29)日在台中登場，全力協助製造業運用Al數位轉型智慧製造。

這場研討會，邀請來自NVIDIA、台達電子、傑騰智能及慧穩科技等專家，分享如何應用AI人工智慧於工廠端。資策會地方創生服務處長洪毓祥，也於會中分享企業在面對數位轉型浪潮下，所應有的企業策略思維。

洪毓祥指出，製造業透過人力進行瑕疵檢測與品質控管，幾乎每個製程都需要過QC這關。由於現行常見的AOI設備過篩機率高，迫使業者往往要花額外人力成本進行人工第二次篩檢並進行分類，不但耗費人力，更無法確保產品生產品質。

利用AI透過影像辨識與深度學習技術，取代人工進行複判與分類降低AOI檢測缺陷，可成功改善人工複檢的繁瑣流程，並降低原本超過七成的過篩率，不僅節省人力更大幅提升產品品質。

洪毓祥表示，台灣企業面對數位轉型，通常面臨三大困難：第一是基層員工反彈、第二是企業中數位轉型專業的缺乏、第三是如何選擇數位工具與企業中的資源配置。

面對這三大困難，數位轉型不會一步到位，而是不斷的調整，逐步強化讓企業受益。而對於多數企業來說，數位轉型的風險過大，因此透過數位技術改善流程提升效率、降低成本的「數位優化」，才是當前刻不容緩的必要行動。

研討會中，NVIDIA資深解決方案架構師劉冠良提到，NVIDIA 提供人工智慧平台，包含完整開發所需的軟體資源，加速生產開發瑕疵檢測智慧化的解決方案，可協助台灣製造業者順利導入AI，優化生產流程。

台達電子AI創新中心博士羅少廷表示，AI視覺檢測系統可以省下大量人眼檢核的成本，瑕疵檢測是目前視覺檢測中最困難的部分，過去視覺辨識系統均需人員調整，但是不同機台、不同人員訓練出來的檢測標準可能有差異；而藉由導入深度學習架構，事先透過訓練即可快速上線，還能自主學習，將能獲得更一直性的瑕疵檢測標準。

提供機器學習及資料平台解決方案的傑騰智能執行長徐紹鐘，則分享如何協助製造業透過AI，在工廠端提升工業4.0價值的技術與案例。

製造業製程複雜，當產品出問題時，很難從生產回溯找出前段製程的肇因，透過大數據分析的介入，便可從成千上百種涉及人、機、料、法、環等生產參數的條件下，依據關聯性，快速篩選出可能影響生產品質的關鍵因子

慧穩科技總經理林耿呈，進一步分享「深度學習」影像辨識在工廠實例的運用，以高附加價值的運動用品為例，分享如何透過AI技術管理產品表面的瑕疵。

製造業未來面臨的問題，在於生產需求變化快速，業者將更頻繁地改變產線內容，以迎合多樣化的需求，這將使機器在導入AI 時，必須具備更大量的數據資料，與更多樣化的學習模式，才能應變瞬息萬變的市場需求。

工業局積極推動台灣製造業數位轉型，導入AI技術建立智慧製造系統解決方案，提升產線效率與機台附加價值，期望能進一步帶動國內產業升級，加速製造業數位轉型，開創競爭力。

資策會地方創生服務處長洪毓祥致詞時表示，透過數位技術改善流程提升效率、降低成本的...
資策會地方創生服務處長洪毓祥致詞時表示，透過數位技術改善流程提升效率、降低成本的「數位優化」，是當前刻不容緩的必要行動。記者宋健生/攝影
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製造業瑕疵檢測解決方案研討會活動，參加來賓爆滿，業者與廠商積極了解相關解決方案。...
製造業瑕疵檢測解決方案研討會活動，參加來賓爆滿，業者與廠商積極了解相關解決方案。記者宋健生/攝影
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