台數科自駕車將上路 強化網路訊號

2019-11-29 13:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



台灣第四大有線電視多系統業者（MSO）台灣數位光訊表示，因應5G時代，預計明年將申請台中自駕巴士在開放場域上路。

成員包括豐榮客運、理立系統、台灣大學、緯創資通、星瑞林、鼎漢工程顧問等團隊，利用台數科的廣域光纖內網與路側設備。

台數科表示，5G強調低延遲、快速回應、低耗電的特色，利用台數科的網路也可以做到5G的效果。