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趨勢強攻軟體定義運算工作負載防護 市占率第一

2019-11-29 11:38經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技今（29）日宣布，榮獲 IDC 評選為軟體定義運算（Software-Defined Compute，簡稱 SDC）工作負載防護廠商第一名，趨勢2018年在該市場的占有率為35.5%，遙遙領先其他廠商，幾乎是第二名競爭對手的三倍。

趨勢科技網路防禦及混合雲防護執行副總裁 Steve Quane 說：「我們十年前即預料到企業未來將需要多層式的防護來保護其雲端環境與軟體定義資料中心。我們很高興見到我們的創新技術能獲得這麼多客戶的肯定，在 IDC 的 2018 年市占率調查當中拔得頭籌。」

該機構也在報告當中對 SDC 的定義稍做說明：「SDC 技術通常應用在公有雲和私有雲，但也可建置在非雲端環境，尤其是虛擬化和容器化環境。這類產品的目標是要確保系統不會執行可能對伺服器上的企業應用程式和資料造成危害的惡意軟體。」

IDC 資安與信賴計畫副總裁 Frank Dickson 表示：「多年來，趨勢科技一直針對虛擬、公有雲以及容器環境，穩定建立其 SDC 工作負載防護能力，並與 AWS、Azure 及 Google Cloud Platform 等雲端廠商密切整合。儘管未來仍是未定之數，但趨勢科技目前是該市場的王者。」

趨勢科技在混合雲防護市場占有率遙遙領先。 圖／趨勢提供
趨勢科技在混合雲防護市場占有率遙遙領先。 圖／趨勢提供
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趨勢科技惡意軟體雲端

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