中光電 蟬聯「透明誠信獎」第一名

2019-11-29 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



台灣永續能源研究基金會公佈2019台灣企業永續獎（ TCSA）得獎名單，中光電自177家參賽企業中脫穎而出，連奪四大獎，包括三度榮獲企業永續報告「金獎」、蟬聯「透明誠信獎」第一名，並首度獲得「社會共融獎」及「企業永續綜合績效獎」。

頒獎典禮由中強光電溫慧萍發言人代表公司上台受獎。囊括台灣企業永續獎多項獎項，顯示中強光電在公司治理、社會共融及環境永續等各面向之資訊透明且豐富，其永續績效與SDGs連結度極高，深獲利害關係人及員工的信任，亦充分展現公司持續落實永續發展之策略與決心。

中強光電2018年企業社會責任報告書的資訊揭露完整、可信度高（2017年及2018年皆符合AA1000AS第2類型高度保證等級）、永續發展策略與國際永續趨勢緊密結合，完整且長期落實（2012-2019連續八年獲得天下企業公民獎Top 30），充分揭露經濟／治理、社會、環境等永續績效現況，並強調多元之溝通管道，以積極回應所有利害關係人關切之重大主題，因此，三度榮獲企業永續報告「金獎」。

此外，中強光電非常重視資訊揭露的品質與透明度，自2015年起連續五年獲得公司治理評鑑上櫃公司排名前5%、名列市值100億元以上電子類上市櫃公司前10%，並連續五年入選櫃買中心「公司治理指數」，更於2018年首度榮獲TCSA台灣企業永續獎-「透明誠信獎」第一名。

另，為強化企業風險管理，提升危機事件之應變能力，於CSR管理委員會之下成立「風險管理小組」，進行風險因子鑑別與控管，為促進股東價值、維持競爭力與企業永續經營奠定基礎。基於各項重點策略，讓公司在「企業透明誠信政策與宣示」、「企業治理程序完整與透明」、「企業治理精進創新作為」、「企業經營法遵與誠信落實」等四大評分面向皆獲得評審高度評價，最終蟬聯「透明誠信獎」第一名。