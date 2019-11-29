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中光電 蟬聯「透明誠信獎」第一名

2019-11-29 11:20經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

台灣永續能源研究基金會公佈2019台灣企業永續獎（ TCSA）得獎名單，中光電自177家參賽企業中脫穎而出，連奪四大獎，包括三度榮獲企業永續報告「金獎」、蟬聯「透明誠信獎」第一名，並首度獲得「社會共融獎」及「企業永續綜合績效獎」。

頒獎典禮由中強光電溫慧萍發言人代表公司上台受獎。囊括台灣企業永續獎多項獎項，顯示中強光電在公司治理、社會共融及環境永續等各面向之資訊透明且豐富，其永續績效與SDGs連結度極高，深獲利害關係人及員工的信任，亦充分展現公司持續落實永續發展之策略與決心。

中強光電2018年企業社會責任報告書的資訊揭露完整、可信度高（2017年及2018年皆符合AA1000AS第2類型高度保證等級）、永續發展策略與國際永續趨勢緊密結合，完整且長期落實（2012-2019連續八年獲得天下企業公民獎Top 30），充分揭露經濟／治理、社會、環境等永續績效現況，並強調多元之溝通管道，以積極回應所有利害關係人關切之重大主題，因此，三度榮獲企業永續報告「金獎」。

此外，中強光電非常重視資訊揭露的品質與透明度，自2015年起連續五年獲得公司治理評鑑上櫃公司排名前5%、名列市值100億元以上電子類上市櫃公司前10%，並連續五年入選櫃買中心「公司治理指數」，更於2018年首度榮獲TCSA台灣企業永續獎-「透明誠信獎」第一名。

另，為強化企業風險管理，提升危機事件之應變能力，於CSR管理委員會之下成立「風險管理小組」，進行風險因子鑑別與控管，為促進股東價值、維持競爭力與企業永續經營奠定基礎。基於各項重點策略，讓公司在「企業透明誠信政策與宣示」、「企業治理程序完整與透明」、「企業治理精進創新作為」、「企業經營法遵與誠信落實」等四大評分面向皆獲得評審高度評價，最終蟬聯「透明誠信獎」第一名。

中強光電的影像產品解決方案長年投入教育市場，並自2016年底啟動「光之夢行者」計畫，於苗栗縣偏鄉小學依序執行「光電小尖兵」、「多功能數位教室」、「光耀科技營」等三部曲，藉由公司核心產品（可捲收電容式觸控螢幕及超短焦雷射投影機），與客戶-奧圖碼科技（Optoma）及苗栗縣當地社區攜手合作，共同消弭城鄉差距所造成的數位落差及教育不平等，也藉此積極響應聯合國永續發展目標（SDGs）第一項「消除貧窮」、第四項「教育品質」、第10項「減少不平等」及第17項「全球夥伴」，截至目前為止，已邀請18間偏鄉小學前來公司參訪、建立16間多功能數位教室，並舉辦4場光耀科技營，共1,841人次受惠。基於上述重點策略，讓公司在「社會共融目標與願景」、「發揮企業核心能力促進社會共融」、「推動方式與創新作為」、「創造社會效益與影響力」等四大評分面向皆獲得評審肯定，成功獲得「社會共融獎」。

中強光電獲頒2019 TCSA「企業永續報告書-金獎」、「透明誠信獎」、「社會共...
中強光電獲頒2019 TCSA「企業永續報告書-金獎」、「透明誠信獎」、「社會共融獎」、「台灣永續企業績優獎」。 圖／業者提供
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中強光電以「光之夢行者計畫」首度榮獲2019 TCSA「社會共融獎」。 圖／業...
中強光電以「光之夢行者計畫」首度榮獲2019 TCSA「社會共融獎」。 圖／業者提供
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